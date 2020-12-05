PTT personeli, pozitif veya temaslı kişiye de tebligat yapacak
PTT personeli, adrese gidildiğinde kişi pozitif veya temaslı ise, imza karşılığında tebligatı muhataba teslim edebilecek, imtina edilmesi halinde tebliğ mazbatasına açık ve anlaşılır şekilde şerh düşülerek 7201 sayılı Kanunun 21. maddesi uygulanacak
|05 Aralık 2020 00:03
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PTT personeli, adrese gidildiğinde kişi pozitif veya temaslı ise, imza karşılığında tebligatı muhataba teslim edebilecek, imtina edilmesi halinde tebliğ mazbatasına açık ve anlaşılır şekilde şerh düşülerek 7201 sayılı Kanunun 21. maddesi uygulanacak
Adrese gidildiğinde muhatap kişi hastanede ise, tebligat evrakı beyanı veren şahsa teslim edilebilecek.
Eğer tebligat evrakının, Genelge gereğince kapalı bir işyerine teslim edilmesi gerekiyorsa, tebligat mazbatasına durum ayrıntılı olarak işlenip iade işlemi yapılacak.
Eğer tebligat adresi, karantinaya alınan bir köy ise tebligat mazbatasına durum ayrıntılı olarak işlenip iade işlemi yapılacak.
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