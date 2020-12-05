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Belediye, esnek çalışmaya son verdi

İzmir Ödemiş Belediyesi esnek çalışmaya son verdi
 05 Aralık 2020 00:10
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Belediye, esnek çalışmaya son verdi

İzmir Ödemiş Belediyesi Başkanı Mehmet Eriş tarafından ilgili birimlere gönderilen yazıda, "Koronavirüsle mücadele kapsamında Belediyemizce uygulanmakta olan esnek (dönüşümlü) çalışma modelimiz 4/12/2020 tarihinden itibaren kaldırılmış olup, mesaiye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02/12/2020 tarih ve 22049 sayılı yazıları doğrultusunda hareket edilmesi ve konunun birim müdürleri tarafından takibi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim" denildi.

Memurlar.Net
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