Belediye, esnek çalışmaya son verdi
İzmir Ödemiş Belediyesi esnek çalışmaya son verdi
|05 Aralık 2020 00:10
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İzmir Ödemiş Belediyesi Başkanı Mehmet Eriş tarafından ilgili birimlere gönderilen yazıda, "Koronavirüsle mücadele kapsamında Belediyemizce uygulanmakta olan esnek (dönüşümlü) çalışma modelimiz 4/12/2020 tarihinden itibaren kaldırılmış olup, mesaiye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02/12/2020 tarih ve 22049 sayılı yazıları doğrultusunda hareket edilmesi ve konunun birim müdürleri tarafından takibi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim" denildi.
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