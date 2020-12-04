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Antalya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, 3'ü soruşturmaların sürdüğü illere gönderildi
 04 Aralık 2020 17:56
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Antalya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 3'ü de soruşturmaların sürdüğü illere gönderildi.

Anadolu Ajansı
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