ByLock kullanıcısı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
|04 Aralık 2020 17:59
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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski polis memuru, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık S.B. ve avukatı katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık S.B'nin FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini belirterek, üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Sanık S.B, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.
FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri süren S.B, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Hakkımdaki ByLock tespitini kabul etmiyorum. FETÖ'ye finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık S.B'nin mevcut halinin devamına karar verdi.
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