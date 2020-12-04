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Bu ilde kamu personeli serbest kıyafetle çalışabilecek

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kamu kurumlarında görev yapan personel, temizlenmesi daha kolay ve rahat elbiselerle çalışabilecek.
 04 Aralık 2020 19:01
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Bu ilde kamu personeli serbest kıyafetle çalışabilecek

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kamu kurumlarında görev yapan personel, temizlenmesi daha kolay ve rahat elbiselerle çalışabilecek.

Antalya Valiliğince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Buna göre kamu kurumlarında görev yapan personel ve yöneticilerin, mesaiye serbest kıyafetle gelmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararla kamu kurumlarında görev yapan işçi, personel ve yöneticiler, temizlenmesi daha kolay ve rahat elbiselerle, kamu etiğini zedelemeyecek ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümlerini çok fazla esnetmemek suretiyle ikinci bir karara kadar serbest kıyafetlerle çalışabilecek.
Anadolu Ajansı
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