1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KKK darbe girişimi davasında karar 30 Aralık'ta açıklanacak

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 132 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, 30 Aralık 2020'de görülecek
 04 Aralık 2020 19:28
+Aa- Yazdır
KKK darbe girişimi davasında karar 30 Aralık'ta açıklanacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 kişinin yargılandığı davada sanıkların tamamının son sözleri dinlenildi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada, sanıkların bir bölümü salonda hazır edildi. Bazı sanıklar ise koronavirüs tedbirleri kapsamında bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Duruşmada son sözü dinlenen sanıklardan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Dairesinde görevli şube müdürü eski yarbay Sinan Şimşek, 15 Temmuz günü yaşadıklarının mesleki reflekslerle kontrolsüz geliştiğini, suç işleme niyetinin bulunmadığını savundu ve beraatını talep etti.

Eski KKK Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı tuğgeneral Erhan Caha, 15 Temmuz'da Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşananların kanunlara uygun olduğunu, kışladaki durumun darbeyle ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığını savundu. Darbe girişimini "sözde darbe" olarak nitelendiren Caha, mahkemenin adil yargılama yapmadığını iddia etti. Suç işlemediğini öne süren Caha, beraat istedi.

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı eski tuğgeneral Adem Boduroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ele geçirilmediğini, buradan kimseye emir verilip emir alınmadığını savundu. Kara Kuvvetlerinin yönetim merkezindeki hiçbir komuta kontrol sisteminin de kullanılmadığını iddia eden Boduroğlu, silahlı terör örgütü üyesi olmaktan yargılandıklarını ancak silah kullanmadıklarını öne sürdü.

- "Bu insanların hiçbiri darbeci değil"

Boduroğlu, "Biz kimseden emir almadık. Kara Kuvvetleri Komutanlığı kışlası darbe girişimine katılmadı. Bu insanların hiçbiri darbeci değil. Beraatımı istiyorum." dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanı eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar da savcılıktan beri tüm ifadelerinin aynı olduğunu belirterek, "Tüm deliller gösteriyor ki ben suç işlemedim. Şahsıma yönelik haksızlığa son verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Sekreteri albay Hüseyin Öztürk, mahkemeye kolaylıklar dilerken, Dinçer Özcan, hakkında iftiradan ibaret tüm iddiaları delillerle çürüttüğünü öne sürüp, beraat talebinde bulundu.

Eski KKK Terörle Mücadele Harekat Subayı yarbay Tanju Aydıncık, Kara Kuvvetleri idari tahkikat raporu ve tanıkların suçsuz olduğunu ortaya koyduğunu savundu.

Eski albay Erkan Erol, üzerine atılı suçları reddettiğini söyledi ve beraat talebinde bulundu. Eski binbaşı Mesut Şahan, darbe girişimi sırasında 1 nolu nizamiye kapısında bulunan herkesin tanık olarak dinlenmesini istediğini, tanıkların suçsuzluğunu ortaya koyduğunu öne sürüp beraat istedi.

Diğer sanıklar da beraat talep etti.

Sanıkların tamamımın son sözlerinin dinlenilmesinin ardından ara kararı açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların bu halinin devamına hükmedip, davanın karar duruşmasının 30 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacağını bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tutuklanan Başkan Yardımcısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
04 Aralık 2020 20:33		 ByLock kullanıcısı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
04 Aralık 2020 17:59
Antalya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
04 Aralık 2020 17:56		 Afyonkarahisar'da FETÖ'den yakalanan iki zanlılardan biri tutuklandı
04 Aralık 2020 17:11
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
04 Aralık 2020 16:56		 'Ankesör davalarında' ilk mahkumiyet kararı istinaftan geçti
04 Aralık 2020 14:49
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve roketatar mühimmatı ele geçirildi
04 Aralık 2020 13:45		 Can Dündar'ın 'MİT tırları' yargılaması devam ediyor
04 Aralık 2020 13:43
Eskişehir halen görevde subaylar dahil 10 FETÖ gözaltısı
04 Aralık 2020 12:21		 FETÖ'den gözaltına alınan 40 eski polis, adliyeye sevk edildi
04 Aralık 2020 11:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:33 - Tutuklanan Başkan Yardımcısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı20:21 - Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti20:15 - Sokağa çıkma yasağına saatler kala trafik durma noktasına geldi20:02 - MEB'den öğrencilerin dil becerilerini geliştirecek 'e-kitap'19:53 - Gaz şikayetiyle gitti, karnından çıkanlar doktorları bile şok etti!19:41 - Nüfusu yüzde 300 arttı, ilçede kiralık ev kalmadı
19:34 - Vaka sayısı artmaya devam ediyor19:30 - Testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarına soruşturma açıldığı iddiası yalanlandı19:28 - KKK darbe girişimi davasında karar 30 Aralık'ta açıklanacak19:27 - Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 5'in üstündeki deprem tehlike yaratır19:18 - Muharrem İnce'den CHP'ye: Militan bir anlayış içerisinde19:12 - Hastalar artık reçeteyi SMS ile alıyor
19:06 - Kısıtlamalara saatler kala alıveriş çılgınlığı yaşandı19:01 - Bu ilde kamu personeli serbest kıyafetle çalışabilecek18:56 - Bu ilde ekmeğe zam geldi18:51 - 7 ilimizin bazı bölgelerinden karantina haberleri geldi18:45 - Okul Müdürü bıçaklı saldırıya uğradı
18:39 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Polis katilinin cesedi morgda kaldı
Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması
Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı
Asgari ücrette ikinci toplantı 15 Aralık'ta
Bu ilde milli eğitim personeli, filyasyon ekiplerinde görevlendirilecek
Erdoğan: Sağlık için gerekeni yapar ve aşı olurum
PTT'de aracısız para transferi hizmeti başladı
Vaka sayısı artmaya devam ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
grip 1
yok oğlu yok 1
milli piyango son talihlisinin parasını alması 5
maço erkek 1
Sanatçılara 1000'er lira projesi 3
geyik muhabbeti 1
Mısır isminin kökeni 1
klasik heykeller 1
şu an dinlediğiniz şarkıda geçen söz 3
başlığı sahiplenmek 3
SON İLANLAR
Mardin Polisevi İşçi Alacak
Emirseyit Belediyesi İşçi Alacak
EÜAŞ 150 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam