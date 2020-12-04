1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarına soruşturma açıldığı iddiası yalanlandı

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü: "İhmaller sebebiyle 1-2 gün içinde aynı birimde çalışan, aralarında hekim ve hemşirelerin de olduğu 8 personelin Kovid-19 testi pozitif çıkmış, bunun üzerine de idare tarafından bu birimde çalışan personelin tamamı daha dikkatli olmaları hususunda yazılı olarak uyarılmıştır"
 04 Aralık 2020 19:30
+Aa- Yazdır
Testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarına soruşturma açıldığı iddiası yalanlandı

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarına soruşturma açıldığı ve baskı uygulandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı internet sitelerinde Kovid-19 bulgusuna rastlanan Toros Devlet Hastanesindeki bazı çalışanlara soruşturma açıldığı ve baskı uygulandığına yönelik iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.

Salgınla mücadelede ilk günden itibaren tedbirler alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Sağlık Müdürlüğümüzce pandeminin ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığının hazırladığı algoritmalar çerçevesinde çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirler alınmıştır. Çalışanlarımızın tamamına kişisel koruyucu ekipman tedarik edilmiş ve uygulamalar hakkında eğitimler verilmiştir. Talimatlara aykırı hareket ettiği saptanan personel öncelikle sözlü olarak, sonrasında ise ilgili mevzuat dayanak gösterilerek yazılı olarak uyarılmıştır."

Personelin tedbirlere riayet etmeleri konusunda uyarıldıkları belirtilen açıklamada, Toros Devlet Hastanesinin evde sağlık hizmetleri biriminde görev yapan personelin, sözlü uyarılara rağmen ofis ortamında ve dinlenme aralarında kişisel koruyucu ekipman kullanmadıklarının ve mesafe kurallarına uymadıklarının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ihmaller sebebiyle 1-2 gün içinde aynı birimde çalışan, aralarında hekim ve hemşirelerin de olduğu 8 personelin Kovid-19 testi pozitif çıkmış, bunun üzerine de idare tarafından bu birimde çalışan personelin tamamı daha dikkatli olmaları hususunda yazılı olarak uyarılmıştır.

Haberlerde iddia edildiği gibi soruşturma açılması ya da baskı uygulanması gibi bir durum söz konusu değildir. Pandeminin başından itibaren canla başla görev yapan sağlık çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Görevlerini sağlıklı ortamda yapabilmeleri için gerekli tedbirleri alıyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hastalar artık reçeteyi SMS ile alıyor
04 Aralık 2020 19:12		 Bu ilde kamu personeli serbest kıyafetle çalışabilecek
04 Aralık 2020 19:01
7 ilimizin bazı bölgelerinden karantina haberleri geldi
04 Aralık 2020 18:51		 Saat 21.00'de başlayacak yasağa dair bilinmesi gerekenler
04 Aralık 2020 18:35
MB, 2021 Yılı Para ve Kur Politikasını 16 Aralıkta açıklayacak
04 Aralık 2020 17:41		 Bu ilde milli eğitim personeli, filyasyon ekiplerinde görevlendirilecek
04 Aralık 2020 15:39
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü olarak yeniden açıldı
04 Aralık 2020 14:48		 Bakan Koca: Aşıda mecburiyet olmayacak, ikna edeceğiz
04 Aralık 2020 14:26
Kültür ve Turizm Bakanı: Sanatçılara 1000'er lira verilecek
04 Aralık 2020 14:19		 RTÜK'ten Spotify'a ofis aç çağrısı
04 Aralık 2020 14:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:33 - Tutuklanan Başkan Yardımcısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı20:21 - Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti20:15 - Sokağa çıkma yasağına saatler kala trafik durma noktasına geldi20:02 - MEB'den öğrencilerin dil becerilerini geliştirecek 'e-kitap'19:53 - Gaz şikayetiyle gitti, karnından çıkanlar doktorları bile şok etti!19:41 - Nüfusu yüzde 300 arttı, ilçede kiralık ev kalmadı
19:34 - Vaka sayısı artmaya devam ediyor19:30 - Testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarına soruşturma açıldığı iddiası yalanlandı19:28 - KKK darbe girişimi davasında karar 30 Aralık'ta açıklanacak19:27 - Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 5'in üstündeki deprem tehlike yaratır19:18 - Muharrem İnce'den CHP'ye: Militan bir anlayış içerisinde19:12 - Hastalar artık reçeteyi SMS ile alıyor
19:06 - Kısıtlamalara saatler kala alıveriş çılgınlığı yaşandı19:01 - Bu ilde kamu personeli serbest kıyafetle çalışabilecek18:56 - Bu ilde ekmeğe zam geldi18:51 - 7 ilimizin bazı bölgelerinden karantina haberleri geldi18:45 - Okul Müdürü bıçaklı saldırıya uğradı
18:39 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Polis katilinin cesedi morgda kaldı
Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması
Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı
Asgari ücrette ikinci toplantı 15 Aralık'ta
Bu ilde milli eğitim personeli, filyasyon ekiplerinde görevlendirilecek
Erdoğan: Sağlık için gerekeni yapar ve aşı olurum
PTT'de aracısız para transferi hizmeti başladı
Vaka sayısı artmaya devam ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayrettin karaca 2
ahşap kuş yuvaları 1
milli piyango son talihlisinin parasını alması 5
güneş sistemini tartışan gençler 2
panço 6
2021 felaket tahminleri 4
Olmaz olmaz deme,olmaz olmaz 2
TRT iftar duası 2
yazısız kurallar 5
imansız peynir 2
SON İLANLAR
Mardin Polisevi İşçi Alacak
Emirseyit Belediyesi İşçi Alacak
EÜAŞ 150 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam