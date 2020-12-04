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Sokağa çıkma yasağına saatler kala trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala trafikte ve metrobüste kısmi yoğunluk oluştu. Trafik yüzdesinin 81 seviyelerinde olduğu belirtildi.
 04 Aralık 2020 20:15
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Sokağa çıkma yasağına saatler kala trafik durma noktasına geldi

Türkiye genelinde uzun bir aradan sonra hafta sonu saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına 2 saat kala İstanbul'da trafikteki durum görüntülendi.

İstanbul'da TEM otoyolu Çamlıca gişeleri mevkiinde kısıtlamaya 2 saat kala trafikte yoğunluk oluştu. Trafikte ilerleyen araçlar durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzdesi 81 seviyelerinde olduğu görüldü.
İhlas Haber Ajansı
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