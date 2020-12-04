1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yollara akın eden sürücüler trafik yoğunluğuna neden oldu.
 04 Aralık 2020 20:51
+Aa- Yazdır
Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yollara akın eden sürücüler trafik yoğunluğuna neden oldu.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'dan itibaren başlayacak. Mesai saati sonrası yollara akın eden binlerce sürücü, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, trafik yoğunluğuna neden oldu.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, Anadolu'yu başkente bağlayan Kırıkkale'de yaşanan araç yoğununun akışı trafik polisi ekiplerince sağlandı. D-200 karayolu Ankara istikametindeki bazı bölgelerde yer yer yoğunluk oluştu. Kayseri-Kırıkkale D-765 karayolunda ise ara ara trafik arttı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Navigasyonun acizliğine uğradı, kısıtlamaya takıldı
04 Aralık 2020 22:04		 Sokağa çıkma yasağına saatler kala trafik durma noktasına geldi
04 Aralık 2020 20:15
Kısıtlamalara saatler kala alıveriş çılgınlığı yaşandı
04 Aralık 2020 19:06		 Ordu Valisi 'Allah rızası için' dedi vatandaşı uyardı
04 Aralık 2020 18:21
İstiklal Caddesi'ne karekod ile girişler başladı
04 Aralık 2020 16:37		 Vaka sayısının yüzde 100 arttığı ilde gören şikayet ediyor
04 Aralık 2020 16:30
Dedesi ceviz kırıyordu, göktaşı olduğunu iddia etti
04 Aralık 2020 15:29		 Vakaların yüzde 50 arttığı ilde temaslılar kendini gizlemiş
04 Aralık 2020 15:13
Bir şehri istila eden uğur böceklerinin sırrı ortaya çıktı
04 Aralık 2020 15:05		 Başkent sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
03 Aralık 2020 23:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:04 - Navigasyonun acizliğine uğradı, kısıtlamaya takıldı21:52 - Kısıtlama öncesinde toplu taşımada dikkat çeken yoğunluk21:45 - Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin valisiyle salgının son durumunu değerlendirdi21:40 - Bakan Karaismailoğlu: Havaalanlarımızın sayısını 26'dan 56'ya çıkardık21:27 - Türk-İş'ten Bakan Selçuk'a asgari ücret sorusu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?21:17 - Baykar Savunma'nın çevresinde gizlice çekim yapan '2 Rus Gazeteci' yakalandı
21:14 - Bill Gates, hayatın 2021 baharına kadar normale dönebileceğini söyledi21:09 - 56 Saatlik hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı20:57 - Evin altı kaçak kömür ocağına çevrilmiş: 4 gözaltı20:51 - Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu20:45 - Bakanlıktan 'Yoğun bakıma yandaş torpili' iddialarına yalanlama20:33 - Tutuklanan Başkan Yardımcısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
20:21 - Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti20:15 - Sokağa çıkma yasağına saatler kala trafik durma noktasına geldi20:02 - MEB'den öğrencilerin dil becerilerini geliştirecek 'e-kitap'19:53 - Gaz şikayetiyle gitti, karnından çıkanlar doktorları bile şok etti!19:41 - Nüfusu yüzde 300 arttı, ilçede kiralık ev kalmadı
19:34 - Vaka sayısı artmaya devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Polis katilinin cesedi morgda kaldı
Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması
Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı
Asgari ücrette ikinci toplantı 15 Aralık'ta
Vaka sayısı artmaya devam ediyor
Bu ilde milli eğitim personeli, filyasyon ekiplerinde görevlendirilecek
PTT'de aracısız para transferi hizmeti başladı
Saat 21.00'de başlayacak yasağa dair bilinmesi gerekenler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
imansız peynir 2
ahşap kuş yuvaları 1
herkesin hayatına kimse karışamaz 2
03.12.2020 sivasspor vs villarreal maçı 1
03.12.2020 Siirt'te şiddetli deprem 5
rimel kullanabilen hanımefendi 2
çekirdekleri doğaya kazandırma 6
TRT iftar duası 2
Olmaz olmaz deme,olmaz olmaz 2
milli piyango son talihlisinin parasını alması 5
SON İLANLAR
Mardin Polisevi İşçi Alacak
Emirseyit Belediyesi İşçi Alacak
EÜAŞ 150 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam