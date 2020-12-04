Evin altı kaçak kömür ocağına çevrilmiş: 4 gözaltı
|04 Aralık 2020 20:57
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, evin altında çukur açarak kömür çıkaran bina sahibi ve 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelik beldesinde bir evin içerisinden kömür çıkarıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirtilen adrese giden jandarma, 2 katlı evin bir odasının duvarını yıkarak kamyon girecek şekilde garaj haline getirildiği, odalara ahşap maden direkleri istiflediği ve evin mutfağa giden ara bölümünde de yaklaşık 3 metre derinliğinde bir çukur açılarak, kaçak kömür üretimi yapıldığını tespit etti.
Gözaltına alınan ev sahibi Z.B (51) ile F.U. (23), C.Ç. (42) ve E.K. (32), ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Evde yaklaşık 5 ton kömür ve bu iş için kullanılan malzemeler ele geçirildi.
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