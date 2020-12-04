Türk-İş'ten Bakan Selçuk'a asgari ücret sorusu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?
|04 Aralık 2020 21:27
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2021 yılı asgari ücret zammı için komisyon ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Bu yıl korona tedbirleri nedeniyle bir ilk yaşanarak toplantı online olarak yapılıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık ettiği toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.
"Anlaşarak karar almak istiyoruz"
Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Selçuk "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
"Bu ücretle geçinmek mümkün mü?"
Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat ise asgari ücretlilerin yaşadığı zorlu sürece dikkat çekti. Asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini ileten Irgat, Bakan Selçuk'a dikkat çeken bir soru yöneltti. Asgari ücretlinin zor durumda olduğunu belirten Irgat, "Sayın bakanım bu ücretle ailelerin geçinmesi mümkün mü?" diye sordu.
"İş vereni kayıt dışı istihdama yöneltecek"
Irgat'ın ardından söz alan TİSK temsilcisi ise salgın nedeniyle işverenlerin olumsuz etkilendiğini belirterek, "Bu yıl belirlenen asgari ücret işvereni kayıt dışı istihdama yöneltecek. Bu uygulamaya sonuna kadar karşıyız ancak görüşmelerde bunun da dikkate alınması gerekiyor" dedi.
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