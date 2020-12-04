Kısıtlama öncesinde toplu taşımada dikkat çeken yoğunluk
|04 Aralık 2020 21:52
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Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala, İstanbul'da bir toplu taşıma aracındaki yoğunluk dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise cuma akşamı 21.00 ile pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmuştu. Hafta sonu pazartesi sabah saat 05.00'e kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala, İstanbul'da bir toplu taşıma aracındaki yoğunluk dikkat çekti. Korona virüs salgının öncesindeki gibi yoğunluk oluşan toplu taşıma aracında adeta salgın önlemleri hiçe sayıldı.
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