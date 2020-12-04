1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kısıtlama öncesinde toplu taşımada dikkat çeken yoğunluk

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala, İstanbul'da bir toplu taşıma aracındaki yoğunluk dikkat çekti.
 04 Aralık 2020 21:52
+Aa- Yazdır
Kısıtlama öncesinde toplu taşımada dikkat çeken yoğunluk

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala, İstanbul'da bir toplu taşıma aracındaki yoğunluk dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise cuma akşamı 21.00 ile pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmuştu. Hafta sonu pazartesi sabah saat 05.00'e kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala, İstanbul'da bir toplu taşıma aracındaki yoğunluk dikkat çekti. Korona virüs salgının öncesindeki gibi yoğunluk oluşan toplu taşıma aracında adeta salgın önlemleri hiçe sayıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
56 Saatlik hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı
04 Aralık 2020 21:09		 Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti
04 Aralık 2020 20:21
Gaz şikayetiyle gitti, karnından çıkanlar doktorları bile şok etti!
04 Aralık 2020 19:53		 Vaka sayısı artmaya devam ediyor
04 Aralık 2020 19:34
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 5'in üstündeki deprem tehlike yaratır
04 Aralık 2020 19:27		 Bakanlıktan kan sulandırıcı ilaçların bulunmadığı iddialarına yalanlama
04 Aralık 2020 18:31
112'ye gelen 300 bin çağrının yüzde 68'i 'gereksiz'
04 Aralık 2020 17:19		 Trabzon Emniyeti'nden sürücülere: Ceza yeme, hamsi ye
04 Aralık 2020 16:43
'Sağlık personelinde pozitif vakalara daha sık rastlanmaya başladı'
04 Aralık 2020 15:59		 Birkaç tarım araştırmacısının hikayesi
04 Aralık 2020 13:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:04 - Navigasyonun acizliğine uğradı, kısıtlamaya takıldı21:52 - Kısıtlama öncesinde toplu taşımada dikkat çeken yoğunluk21:45 - Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin valisiyle salgının son durumunu değerlendirdi21:40 - Bakan Karaismailoğlu: Havaalanlarımızın sayısını 26'dan 56'ya çıkardık21:27 - Türk-İş'ten Bakan Selçuk'a asgari ücret sorusu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?21:17 - Baykar Savunma'nın çevresinde gizlice çekim yapan '2 Rus Gazeteci' yakalandı
21:14 - Bill Gates, hayatın 2021 baharına kadar normale dönebileceğini söyledi21:09 - 56 Saatlik hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı20:57 - Evin altı kaçak kömür ocağına çevrilmiş: 4 gözaltı20:51 - Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu20:45 - Bakanlıktan 'Yoğun bakıma yandaş torpili' iddialarına yalanlama20:33 - Tutuklanan Başkan Yardımcısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
20:21 - Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti20:15 - Sokağa çıkma yasağına saatler kala trafik durma noktasına geldi20:02 - MEB'den öğrencilerin dil becerilerini geliştirecek 'e-kitap'19:53 - Gaz şikayetiyle gitti, karnından çıkanlar doktorları bile şok etti!19:41 - Nüfusu yüzde 300 arttı, ilçede kiralık ev kalmadı
19:34 - Vaka sayısı artmaya devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Polis katilinin cesedi morgda kaldı
Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması
Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı
Asgari ücrette ikinci toplantı 15 Aralık'ta
Vaka sayısı artmaya devam ediyor
Bu ilde milli eğitim personeli, filyasyon ekiplerinde görevlendirilecek
PTT'de aracısız para transferi hizmeti başladı
Saat 21.00'de başlayacak yasağa dair bilinmesi gerekenler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadir topbaş 1
kurt kışı atlatır ama yediği ayazı unutmaz 1
çekirdekleri doğaya kazandırma 6
büyük lebowski 1
karnıbahar panenin midye-kalamar diye yutturulması 2
iyi hissettiren şarkılar 1
güneş sistemini tartışan gençler 2
askeri politikayla oynanmasına kızan vatandaş 1
Spor salonunda Cuma namazı kılmak 4
the circle 2
SON İLANLAR
Mardin Polisevi İşçi Alacak
Emirseyit Belediyesi İşçi Alacak
EÜAŞ 150 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam