Navigasyonun acizliğine uğradı, kısıtlamaya takıldı
|04 Aralık 2020 22:04
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Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan hafta sonu kısıtlamasına navigasyonun acizliğine uğrayan bir aile takıldı. İstanbul'dan yola çıktığı ve navigasyonda yolu şaşırdığı için polis ekiplerine takıldığı öğrenilen aile kimlik kontrolü yapıldıktan sonra yoluna devam etti.
İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge ile 4 Aralık 2020 Cuma saat 21.00 ila 7 Aralık 2020 Pazartesi günü 05.00 saatleri arasında olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık kalacak. Zonguldak'ta kent genelinde oluşturulan kontrol noktalarında ekipler nöbetlerini sürdürüyor. Genellikle vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Gazipaşa Caddesi'nde de sessizlik hakim oldu. Kısıtlama öncesi İstanbul'dan yola çıkan bir aile ise navigasyon ile yolunu şaşırdı. Ekiplerin uygulamasına takılan aile, yolu şaşırdıklarını söyledi. Ekiplerin kimlik tarama tespitinin ardından aile yoluna devam etti.
Kısıtlama süresince hafta sonu ekmek fırınları, unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin ekmek satan bayileri hizmet verecek. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek. Ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılmayacak. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için, araç kullanmamak şartıyla, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelinebilecek.
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