1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CSO yeni konser salonu ilk kez sanatseverleri ağırladı

Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olmayı hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni binası müzikseverleri ilk kez ağırladı
 04 Aralık 2020 22:49
+Aa- Yazdır
CSO yeni konser salonu ilk kez sanatseverleri ağırladı

Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olmayı hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) yeni binası, ilk kez müzikseverleri ağırladı.

CSO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılışını yaptığı yeni konser salonunda, Genel Müzik Direktörü ve şefi Cemi'i Can Deliorman'ın yönetiminde bu akşam sanatseverlere müzik ziyafeti sundu.

Pandemi önlemlerin yoğun bir şekilde alındığı yeni binada, misafirlerden binaya girerken HES kodu istendi.

Dünya standartlarında bir eser olan ve teknolojiyi zarafetle birleştiren bir anlayışla projelendirilen CSO yeni konser salonunun proje müellif mimarları Semra ve Özcan Uygur, AA muhabirine konser öncesi açıklamada bulundu.

Semra Uygur, dün akşam Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un davetlisi olarak açılış programına geldiklerini, CSO yeni binasının sanatseverlere kapılarını açmasından büyük gurur duyduklarını söyledi.

- Türkiye'de senfonik müzik salonu olarak yapılan ilk bina

Semra Uygur, "Başkentimizde Ankara Kalesi ve Anıtkabir aksında bir kültür merkezi. Cumhurbaşkanlığının adını taşıyan tek kurumun yeni evi. Bu binanın açılması ülkemiz için çok önemli. Bu yapı, Türkiye'de senfonik müzik salonu olarak yapılan ilk mekan olması açısından da çok önemli. Bu yapıda üretilecek hem sanattan hem mimarlık sanatıyla ilgili öğreneceğimiz çok şeyler olacak. Bunun içinde olmaktan onur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

1992'de katıldıkları CSO Konser Salonu ve Koro Binaları Mimari Yarışması'nda birincilik aldıklarını belirten Özcan Uygur da mekanı aynen açıldığı haliyle hayal ettiklerini ve neticenin hayallerindeki gibi olduğunu, yeni sanat mekanının Ankaralılara ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Özcan Uygur, "Bu güzel salonda daha da coşkulu konserler olacak." dedi.

- "Yeni binanın açılmasını dört gözle bekledik"

Dinleyicilerden Ayşen Üşenmez, konser için heyecanlı olduğunu, burada olmayı çok istediğini belirterek, "Yıllardır beklenen bir bina. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının hak ettiği, ülkemizin hak ettiği bir bina hepimize hayırlı olsun." dedi.

Yıllardır CSO'nun konserlerini takip ettiğini söyleyen Üşenmez, "Açılış konserine de böylesine süper sanatçılar yakışırdı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İranlı müziksever Faraz Safai ise CSO yeni konser salonunun açılışını aylardır beklediklerini belirterek, "Yeni binanın açılmasını dört gözle bekledik. Bugün konser olmayacak diye korkmuştuk, meraktaydık Allah'a şükür açıldı. Güzel bir program izleyeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

- Gheorghiu ve Pekinel kardeşlerden müzik ziyafeti

Salona girişte yer alan dezenfektanları kullanan izleyiciler, üçer koltuk boş kalacak şekilde oturtuldu.

CSO, dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu ve dünyanın en iyi piyano ikilileri arasında gösterilen Güher ve Süher Pekinel kardeşleri Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki konserde ağırladı.

Ailesine bu yıl yeni katılan sanatçılarla ilk kez müzikseverlerin karşısına çıkan CSO, Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçe, Ferit Tüzün'ün Türk Kapriçyosu eserlerini icra etti, Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin icra ettiği Wolfgang Amadeus Mozart'ın "İki Piyano ve Orkestra İçin Konçerto" eserine eşlik etti.

Pekinel kardeşler yoğun alkış üzerine bir eser daha icra etti. Dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu'nun seslendirdiği Georges Bizet'nin "Habanera" yorumu ise sanatseverlerden büyük alkış aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
DSÖ, Kovid-19 salgınının sona erdiğine dair oluşan algıdan endişeli
04 Aralık 2020 23:06		 Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti
04 Aralık 2020 22:57
Kısıtlama öncesinde toplu taşımada dikkat çeken yoğunluk
04 Aralık 2020 21:52		 56 Saatlik hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı
04 Aralık 2020 21:09
Gaz şikayetiyle gitti, karnından çıkanlar doktorları bile şok etti!
04 Aralık 2020 19:53		 Vaka sayısı artmaya devam ediyor
04 Aralık 2020 19:34
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 5'in üstündeki deprem tehlike yaratır
04 Aralık 2020 19:27		 Bakanlıktan kan sulandırıcı ilaçların bulunmadığı iddialarına yalanlama
04 Aralık 2020 18:31
112'ye gelen 300 bin çağrının yüzde 68'i 'gereksiz'
04 Aralık 2020 17:19		 Trabzon Emniyeti'nden sürücülere: Ceza yeme, hamsi ye
04 Aralık 2020 16:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:32 - Kahramanmaraş'ta, polisi şehit eden katilin cenazesini kimse taşımadı23:27 - Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaştı: Hızla artıyor23:22 - Polisle çatışan şüpheli, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince de ekip otosuna ateş açmış23:09 - Yayaları beklemek zorunda olmadığını söyledi, 600 TL ceza yedi23:06 - DSÖ, Kovid-19 salgınının sona erdiğine dair oluşan algıdan endişeli22:57 - Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti
22:49 - CSO yeni konser salonu ilk kez sanatseverleri ağırladı22:43 - Sağlık Bakanı Koca, 4 ili uyardı: Risk devam ediyor22:37 - Dünyanın en yaşlı bebeği doğdu22:27 - Türk bilim insanları, BM'de aşıya giden süreci anlattı22:18 - Milli Eğitim Müdürü ve doktor eşi koronavirüse yakalandı22:13 - EGEDES, yeni yılda 81 ilde uygulanacak
22:04 - Navigasyonun acizliğine uğradı, kısıtlamaya takıldı21:52 - Kısıtlama öncesinde toplu taşımada dikkat çeken yoğunluk21:40 - Bakan Karaismailoğlu: Havaalanlarının sayısını 26'dan 56'ya çıkardık21:27 - Türk-İş, Bakan Selçuk'a sordu: Bu asgari ücretle geçinilir mi?21:17 - Baykar Savunma'nın çevresinde gizlice çekim yapan '2 Rus Gazeteci' yakalandı
21:14 - Bill Gates, hayatın 2021 baharına kadar normale dönebileceğini söyledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Polis katilinin cesedi morgda kaldı
Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması
Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı
Vaka sayısı artmaya devam ediyor
Asgari ücrette ikinci toplantı 15 Aralık'ta
Bu ilde milli eğitim personeli, filyasyon ekiplerinde görevlendirilecek
Saat 21.00'de başlayacak yasağa dair bilinmesi gerekenler
PTT'de aracısız para transferi hizmeti başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tek doz aşıya ihtiyacımız var 1
Olmaz olmaz 2
talidomid 2
danimarka 3
Sanatçılara 1000'er lira projesi 3
klasik heykeller 1
ilk aşıyı ben olacağım sözü 4
dünyanın 7 harikası 1
insan 1
ekonomisi kötü olan ülkelere destek sağlayacağız 5
SON İLANLAR
Mardin Polisevi İşçi Alacak
Emirseyit Belediyesi İşçi Alacak
EÜAŞ 150 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam