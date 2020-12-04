Yayaları beklemek zorunda olmadığını söyledi, 600 TL ceza yedi
|04 Aralık 2020 23:09
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Kentin 15 ilçe merkezinde bugün eş zamanlı yaya geçidi denetimi yapıldı. Denetimde, uyarı levhalarına ve yer işaretlemelerine rağmen ihlal yapan sürücüler tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine, İnsansız Hava Araçları Bürosu da dronla destek verdi. Ceza için durdurulan sürücülerden bazıları çeşitli bahaneler ile duruma itiraz etti. 2 saat süren denetimde 122 sürücüye 65 bin 952 lira ceza uygulandı.
'ONU MU BEKLEYECEĞİM BEN?'
Ceza kesilen sürücülerden Mehmet Şefik Öngenç, polise, "İnsanlar ip gibi geçiyor, beklemek zorunda değilim. Onu mu bekleyeceğim ben? Kaldırımdakini mi bekleyeceğim? Bekleyip, arabayı durduralım o zaman, herkesi bekleyelim geçsin, öyle olur mu? Şimdi 600 lira ceza yedim. Adam öldürdük değil mi, çarptık mı? Cezaya bak 600 lira" dedi.
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