5 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
5 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları.
|05 Aralık 2020 00:01
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1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları'nın "YaşamHak Projesi"nin tanıtım toplantısında açılış konuşması yapacak.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Kars Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulunacak, Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolunun açılış törenine katılacak.
(Kars/12.00-15.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Bakü)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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