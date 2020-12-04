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Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaştı: Hızla artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 194 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 703 oldu, son 24 saatte 4 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 423 bin 142'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor." dedi.
 04 Aralık 2020 23:27
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Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaştı: Hızla artıyor

Türkiye'de son 24 saatte 194 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 194 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 903 oldu.

Son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 423 bin 142'ye çıktı.

Toplam test sayısı 19 milyon 338 bin 181'e ulaştı. Hasta sayısı 527 bin 70, vefat sayısı 14 bin 509, ağır hasta sayısı 5 bin 703, aktif hasta sayısı da 89 bin 419 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

"Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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