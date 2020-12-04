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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Körfez bölgesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Körfez bölgesinde 2017 Haziran ayından bu yana devam eden ihtilafın çözümüne yönelik yaşanan olumlu gelişmelerden duyulan memnuniyeti açıkladı.
 04 Aralık 2020 23:47
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Körfez bölgesi açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Körfez bölgesinde 2017 Haziran ayından bu yana devam eden ihtilafın çözümüne yönelik olarak son günlerde yaşanan olumlu gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz. İhtilafın çözüme kavuşturulması için bugüne kadar yoğun temas ve girişimlerde bulunan Kuveyt liderliğinin samimi çabalarını takdirle karşılıyoruz. Temennimiz söz konusu ihtilafın biran önce koşulsuz diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması ve Katar'ın maruz bırakıldığı haksız abluka ve müeyyidelerin daha fazla gecikmeksizin sona ermesidir" denildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarı için çaba sarfetmeyi sürdüreceği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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