Dışişleri Bakanlığı'ndan, Körfez bölgesi açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Körfez bölgesinde 2017 Haziran ayından bu yana devam eden ihtilafın çözümüne yönelik yaşanan olumlu gelişmelerden duyulan memnuniyeti açıkladı.
|04 Aralık 2020 23:47
|+Aa- Yazdır
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Körfez bölgesinde 2017 Haziran ayından bu yana devam eden ihtilafın çözümüne yönelik olarak son günlerde yaşanan olumlu gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz. İhtilafın çözüme kavuşturulması için bugüne kadar yoğun temas ve girişimlerde bulunan Kuveyt liderliğinin samimi çabalarını takdirle karşılıyoruz. Temennimiz söz konusu ihtilafın biran önce koşulsuz diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması ve Katar'ın maruz bırakıldığı haksız abluka ve müeyyidelerin daha fazla gecikmeksizin sona ermesidir" denildi.
Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarı için çaba sarfetmeyi sürdüreceği vurgulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|CHP'li 10 belediye başkanından ortak açıklama: Vefat sayısı 2-3 kat daha fazla
05 Aralık 2020 00:43
|5 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
05 Aralık 2020 00:01
|Bakan Selçuk'tan asgari ücret toplantısıyla ilgili açıklama
04 Aralık 2020 23:43
|Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaştı: Hızla artıyor
04 Aralık 2020 23:27
|Muharrem İnce'den CHP'ye: Militan bir anlayış içerisinde
04 Aralık 2020 19:18
|Yunanistan'dan Türkiye'nin diyalog çağrılarına olumsuz yanıt
04 Aralık 2020 17:31
|Bahçeli: Orduya satılmış demek vatana ihanettir
04 Aralık 2020 16:59
|Yerli otomobil için Lityum üretimi başlıyor
04 Aralık 2020 16:12
|Erdoğan: Sağlık için gerekeni yapar ve aşı olurum
04 Aralık 2020 14:51
|'Tank Palet fabrikasına ses çıkarmayanlar ülkelerini sevmeyen insanlardır'
04 Aralık 2020 13:58