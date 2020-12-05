1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyuran BluTV çöktü

Hafta sonu uygulanacak ve toplam 56 saat sürecek kısıtlama öncesi ücretsiz hizmet vereceğini duyuran BluTV, yoğun ilgi nedeniyle çöktü.
 05 Aralık 2020 00:51
+Aa- Yazdır
Hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyuran BluTV çöktü

Yerli dizi ve film izleme platformu BluTV resmi Twitter hesabından, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak kısıtlama nedeniyle izleyicilerine içeriklerini ücretsiz sunacağını duyurdu. Açılamaya göre platforma, 4 Aralık Cuma akşamı 21.00 ve 6 Aralık Pazar akşamı 23.59 saatleri arasında ücretsiz erişim sağlanacak.

BluTV'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bu hafta sonu her yer kapalı ama BluTV açık! BluTV özel yapımlarını, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmleri bu hafta sonu ÜCRETSİZ izleyebilmek için #EvdeBluşalım. Detaylar cuma günü sizlerle" denildi.

BLUTV ÇÖKTÜ

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, tüm hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte, BluTV'ye girmeye çalışan kullanıcılar "Üzgünüz, şu an hizmet veremiyoruz" uyarısıyla karşılaştı.

BluTV'den yapılan açıklamada, "Küçük bir sorun var, çözmeye çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Acun Ilıcalı'dan Deniz Zeyrek'e sert yanıt: Kininizi kusmaya devam edin!
03 Aralık 2020 17:11		 İlber Ortaylı mutluluğun sırrını açıkladı
03 Aralık 2020 11:00
Ünlülerin sörf eğitmeni koronavirüse yenildi
02 Aralık 2020 18:45		 Yıldız Tilbe'den aşı açıklaması: Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz
01 Aralık 2020 16:27
Belediyenin talebiyle Çorumlu Hasan Paşa, Payitaht dizisine eklendi
01 Aralık 2020 14:38		 Acun Ilıcalı'dan MasterChef açıklaması: Bunu kimseye anlatamazdık
01 Aralık 2020 10:47
TV8'e boykot çağrısı: Diskalifiye şova dönüştürüldü
30 Kasım 2020 14:26		 Murat Dalkılıç: Cumhurbaşkanlığı konserleri sayesinde müzisyen arkadaşlarımız evlerine ekmek götürdü
30 Kasım 2020 14:13
Beril Işık, Yüksel Aytuğ'u yalanladı: Kenan'ın durumunda değişiklik olmadı
25 Kasım 2020 16:56		 CNN Türk muhabiri koronavirüse yakalandı!
25 Kasım 2020 10:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:03 - 25 yıl sonra doktor olmuştu, Kovid-19'a yenik düştü00:51 - Hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyuran BluTV çöktü00:43 - CHP'li 10 belediye başkanından ortak açıklama: Vefat sayısı 2-3 kat daha fazla00:11 - Emekli Deniz Astsubay maketten kendi donanmasını kurdu00:10 - Belediye, esnek çalışmaya son verdi00:04 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (2)
00:03 - PTT personeli, pozitif veya temaslı kişiye de tebligat yapacak00:01 - 5 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları23:47 - Dışişleri Bakanlığı'ndan, Körfez bölgesi açıklaması23:43 - Bakan Selçuk'tan asgari ücret toplantısıyla ilgili açıklama23:32 - Kahramanmaraş'ta, polisi şehit eden katilin cenazesini kimse taşımadı23:27 - Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaştı: Hızla artıyor
23:22 - Polisle çatışan şüpheli, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince de ekip otosuna ateş açmış23:09 - Yayaları beklemek zorunda olmadığını söyledi, 600 TL ceza yedi23:06 - DSÖ, Kovid-19 salgınının sona erdiğine dair oluşan algıdan endişeli22:57 - Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti22:49 - CSO yeni konser salonu ilk kez sanatseverleri ağırladı
22:43 - Sağlık Bakanı Koca, 4 ili uyardı: Risk devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Belediye, esnek çalışmaya son verdi
PTT personeli, pozitif veya temaslı kişiye de tebligat yapacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (2)
Emekli Deniz Astsubay maketten kendi donanmasını kurdu
CHP'li 10 belediye başkanından ortak açıklama: Vefat sayısı 2-3 kat daha fazla
Hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyuran BluTV çöktü
25 yıl sonra doktor olmuştu, Kovid-19'a yenik düştü
5 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an dinlediğiniz şarkıda geçen söz 2
milli piyango son talihlisinin parasını alması 5
tütün 2
şu anda dinlenen şarkı 2
klasik heykeller 1
2021 felaket tahminleri 4
şehir hatları vapurları kıç güverte insanları 1
panço 6
Adrese Teslim Kadro 1
kitabın silah sayılması 2
SON İLANLAR
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kütahya Merkez Efendi Temizlik 8 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Selçuk Belediyesi 50 İşçi Alacak
Mardin Polisevi İşçi Alacak
Emirseyit Belediyesi İşçi Alacak
EÜAŞ 150 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam