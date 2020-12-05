Hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyuran BluTV çöktü

Yerli dizi ve film izleme platformu BluTV resmi Twitter hesabından, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak kısıtlama nedeniyle izleyicilerine içeriklerini ücretsiz sunacağını duyurdu. Açılamaya göre platforma, 4 Aralık Cuma akşamı 21.00 ve 6 Aralık Pazar akşamı 23.59 saatleri arasında ücretsiz erişim sağlanacak.

BluTV'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bu hafta sonu her yer kapalı ama BluTV açık! BluTV özel yapımlarını, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmleri bu hafta sonu ÜCRETSİZ izleyebilmek için #EvdeBluşalım. Detaylar cuma günü sizlerle" denildi.

BLUTV ÇÖKTÜ

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, tüm hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte, BluTV'ye girmeye çalışan kullanıcılar "Üzgünüz, şu an hizmet veremiyoruz" uyarısıyla karşılaştı.

BluTV'den yapılan açıklamada, "Küçük bir sorun var, çözmeye çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.