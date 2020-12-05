1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sadece 6 ay doktorluk yapabildi... Koronavirüse yenildi

Tıp fakültesi son sınıf öğrencisiyken ara verdiği eğitimine 25 yıl sonra dönen, mezun olduktan sonra mayısta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde göreve başlayan Acil Servis Hekimi Dr. Adnan Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti
 05 Aralık 2020 01:53
+Aa- Yazdır
Sadece 6 ay doktorluk yapabildi... Koronavirüse yenildi

Dr. Çetin'in vefatı, hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

Hastanenin başsağlığı paylaşımında, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizin özverili çalışanlarından Acil Servis Hekimlerimizden Dr. Adnan Çetin, 39 gündür mücadele verdiği Kovid-19'a yenik düşerek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabrı cemil niyaz ediyor, sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

"İnsanlara yardım etmesi için Allah bu zamanı bekledi"

Çetin'in kızı Afra Sevde Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının yaşamayı seven, kendisinden "İyi insan" diye bahsedilen, azimli, enerjik ve yardımsever biri olduğunu anlattı.

Babasının yıllar sonra okulunu bitirdiğine işaret eden Çetin, şöyle konuştu:

"Hayatı çok zorluklarla geçti. Tıp fakültesini bırakma evresinden sonra her türlü işi yaptı. 6 ay sadece doktorluk yapabildi. Kovid-19 olduğunu İzmir'de öğrendi. Hafta sonu için İzmir'e gelmişti. Buraya geldiği gün semptomları başladığı için test yapıldı. Bir hafta evde kaldı. Hastanede yoğun bakımda yattı. Zaten çok uzun süredir de entübeydi, vefat etti. Salgın zamanı atandı, resmen oradaki insanlara yardım etmesi için Allah bu zamanı bekledi. Senelerdir mezun olmayı bekliyordu ve salgına denk geldi. Koronavirüs de onu bizden aldı. "

Çetin, dedesini de 3 ay önce Kovid-19'dan kaybettiklerini dile getirdi.

Dr. Adnan Çetin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyken ara verdiği eğitimine 25 yıl sonra dönmüş, mezun olduktan sonra 4 Mayıs 2020'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde göreve başlamıştı.

Çetin'in İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün vefat ettiği ve cenazesinin İzmir'de toprağa verildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
25 yıl sonra doktor olmuştu, Kovid-19'a yenik düştü
05 Aralık 2020 01:03		 Emekli Deniz Astsubay maketten kendi donanmasını kurdu
05 Aralık 2020 00:11
DSÖ, Kovid-19 salgınının sona erdiğine dair oluşan algıdan endişeli
04 Aralık 2020 23:06		 Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti
04 Aralık 2020 22:57
CSO yeni konser salonu ilk kez sanatseverleri ağırladı
04 Aralık 2020 22:49		 Kısıtlama öncesinde toplu taşımada dikkat çeken yoğunluk
04 Aralık 2020 21:52
56 Saatlik hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı
04 Aralık 2020 21:09		 Gaz şikayetiyle gitti, karnından çıkanlar doktorları bile şok etti!
04 Aralık 2020 19:53
Vaka sayısı artmaya devam ediyor
04 Aralık 2020 19:34		 Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 5'in üstündeki deprem tehlike yaratır
04 Aralık 2020 19:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:53 - Sadece 6 ay doktorluk yapabildi... Koronavirüse yenildi01:03 - 25 yıl sonra doktor olmuştu, Kovid-19'a yenik düştü00:51 - Hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyuran BluTV çöktü00:43 - CHP'li 10 belediye başkanından ortak açıklama: Vefat sayısı 2-3 kat daha fazla00:11 - Emekli Deniz Astsubay maketten kendi donanmasını kurdu00:10 - Belediye, esnek çalışmaya son verdi
00:04 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (2)00:03 - PTT personeli, pozitif veya temaslı kişiye de tebligat yapacak00:01 - 5 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları23:47 - Dışişleri Bakanlığı'ndan, Körfez bölgesi açıklaması23:43 - Bakan Selçuk'tan asgari ücret toplantısıyla ilgili açıklama23:32 - Kahramanmaraş'ta, polisi şehit eden katilin cenazesini kimse taşımadı
23:27 - Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaştı: Hızla artıyor23:22 - Polisle çatışan şüpheli, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince de ekip otosuna ateş açmış23:09 - Yayaları beklemek zorunda olmadığını söyledi, 600 TL ceza yedi23:06 - DSÖ, Kovid-19 salgınının sona erdiğine dair oluşan algıdan endişeli22:57 - Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti
22:49 - CSO yeni konser salonu ilk kez sanatseverleri ağırladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Belediye, esnek çalışmaya son verdi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (2)
PTT personeli, pozitif veya temaslı kişiye de tebligat yapacak
25 yıl sonra doktor olmuştu, Kovid-19'a yenik düştü
Sadece 6 ay doktorluk yapabildi... Koronavirüse yenildi
CHP'li 10 belediye başkanından ortak açıklama: Vefat sayısı 2-3 kat daha fazla
Hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyuran BluTV çöktü
Emekli Deniz Astsubay maketten kendi donanmasını kurdu
5 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yok oğlu yok 1
Adrese Teslim Kadro 1
Din İşleri Yüksek Kurulu 1
Surata bak süngüye davran 3
03.12.2020 sivasspor vs villarreal maçı 1
başlığı sahiplenmek 3
TRT iftar duası 3
ekonomisi kötü olan ülkelere destek sağlayacağız 5
Parmağıma değil gösterdiği yere bak 1
03.12.2020 zenit vs fenerbahce maçı 1
SON İLANLAR
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kütahya Merkez Efendi Temizlik 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam