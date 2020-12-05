1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya'da vahşet! 4 aylık eşini boğazından bıçakladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir genç, kaçırarak evlendiği 4 aylık eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra polisi arayıp işlediği cinayeti ihbar eden genç gözaltına alındı
 05 Aralık 2020 06:15
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, Yeni Mahalle 40658 Sokak'ta 7 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının başladığı saat 21.30 sıralarında polis merkezini arayan bir kişi, "Eşimle tartıştım, öldürdüm" diyerek evinin adresini verip işlediği cinayeti haber verdi. Cinayet ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, uzun süre adresi aradı, sonrasında, yeniden iletişime geçtiği kişinin "Balkonda bekliyorum" demesi üzerine adresi bulabildi. Apartman önüne geldiğinde balkondaki genci gören polis ekipleri, binanın 4'üncü katındaki daireye girdiğinde 18 yaşındaki Ece Çiçek'i boğazından bıçaklanmış vaziyette kanlar içerisinde buldu. Cinayeti işlediği iddia edilen Ece Çiçek'in kocası 21 yaşındaki Sabri Çiçek, polis tarafından gözaltına alınırken, adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatta olmadığını belirledi. Genç kadının cansız bedeni olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tartıştığı eşini bıçakla öldüren Sabri Çiçek'in Samsun'da oturduğu, 4 ay önce Ece'yi kaçırarak Beyşehir'e yerleştiği ve nikah kıyarak evlendikleri öğrenildi. Cinayeti işleyen gencin inşaatlarda işçi olarak çalıştığı da öğrenildi. Komşuları ise genç çiftin sessiz ve sakin biri olduklarını daha önce hiç tartıştıklarını duymadıklarını söyledi.

"Beni kurtarın, öldürecek beni" diye bağırdı, gelen komşuya sakin bir şekilde kapıyı açtılar

Öte yandan, cinayet olayı yaşanmadan tartışma seslerini duyan üst kat komşusu Aysel Kuru, "Beni kurtarın, öldürecek beni" diye bağırarak yardım isteyen Ece'nin evine indiğini söyleyerek, "Ancak kapıyı açtıklarında ikisi de sakindi. Genç ve yeni evli olduklarını, birbirlerini anlayışla karşılayıp tartışmamaları konusunda telkinde bulundum. Sabri Çiçek de sakin bir şekildeydi. Ece'yi yukarıya götürmek istedim ama eşi buna izin vermedi. Bunun üzerine evime çıktım" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi
05 Aralık 2020 09:39		 Kahramanmaraş'ta, polisi şehit eden katilin cenazesini kimse taşımadı
04 Aralık 2020 23:32
Baykar Savunma'nın çevresinde gizlice çekim yapan '2 Rus Gazeteci' yakalandı
04 Aralık 2020 21:17		 Evin altı kaçak kömür ocağına çevrilmiş: 4 gözaltı
04 Aralık 2020 20:57
Okul Müdürü bıçaklı saldırıya uğradı
04 Aralık 2020 18:45		 Sakarya'daki yasa dışı dinleme davasında iki tanık ortaya çıktı
04 Aralık 2020 16:43
Esnafın kredi kartı bilgilerini çaldı, önce kart limitini yükseltti sonra alışveriş yaptı
04 Aralık 2020 15:57		 Ölen eşinin başından bir an bile ayrılamadı
04 Aralık 2020 15:36
Ölen çocukları adına para toplanan babadan suç duyurusu
04 Aralık 2020 14:07		 CHP'li yöneticiye 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
04 Aralık 2020 13:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:50 - Prof. Dr.İlhan, aşı yapılması gereken ilk grubu açıkladı09:47 - Bu ankete göre sadece 3 parti barajı aşıyor09:39 - Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi09:35 - Canlı yayında CHP'li Aksünger, Serkan Toper'in üzerine yürüdü09:34 - Sağlık çalışanlarına atlı terapi09:30 - Tarihi binaya asma tavan
09:28 - Geliri olmayan müzik emekçilerine 1000 lira destek verilecek09:27 - Bu köyde hiç vaka görülmedi09:22 - Hastane yalanına 12 bin lira ceza09:17 - Meclis'te 'hukuk reformu' oturumu09:04 - Geç mezuniyet yaktı! 292 bin TL09:02 - Kırklareli'nin gelinine Beyaz Saray'da kritik görev
09:00 - Okul öncesi eğitimde 'aç-kapa' tartışması08:56 - 'Altı ticarethane olan evi almam'08:45 - Koronayı 136 kişiye böyle üfürdü08:38 - 'Zorunlu aşı' için yasal düzenleme şart08:34 - Yasağa yolda yakalandılar
08:30 - Yatırım altına, kripto para asla
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Belediye, esnek çalışmaya son verdi
Sadece 6 ay doktorluk yapabildi... Koronavirüse yenildi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (2)
Hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyuran BluTV çöktü
PTT personeli, pozitif veya temaslı kişiye de tebligat yapacak
Konya'da vahşet! 4 aylık eşini boğazından bıçakladı
25 yıl sonra doktor olmuştu, Kovid-19'a yenik düştü
Aşı olmazsak yüzde 75'imiz hastalanır
CHP'li 10 belediye başkanından ortak açıklama: Vefat sayısı 2-3 kat daha fazla
Okul öncesi eğitimde 'aç-kapa' tartışması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
soru çözmek 7
iyi hissettiren şarkılar 1
Six say war 4
aşı sıralaması 2
yasaklarda evde yapılacaklar 1
kadir topbaş 1
ekonomisi kötü olan ülkelere destek sağlayacağız 5
tütün 2
oya kayacık 2
danimarka 2
SON İLANLAR
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kütahya Merkez Efendi Temizlik 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam