'Okul öncesi çocuklara özel zaman ayırın'
|05 Aralık 2020 06:40
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Eğitim uzmanı Süleyman Çokay, bu dönemde okul öncesi çocukların ailelerine önemli görev düştüğünü söyledi. Gazetemize konuşan Çokay, "Mevcut durum, oldukça riskli olduğu için okul öncesi kurumların yüz yüze eğitime devam etmemesi sağlıklı bir karar. Bu çocuklar en hareketli ve bilgiye en istekli olan yaş grubunda. Dolayısıyla anne ve babaların çocuklarla biraz daha kaliteli zaman geçirmesi gerekiyor. Çocukların sokağa çıkmak için izin saatleri olsa da evde geçirilecek süre oldukça uzun. Ebeveynler, ister istemez hataya düşerek çocukları sıkılmasın diye televizyon açabiliyor ya da tablet ve telefon gibi cihazları çocukların eline verebiliyor. Bunları yaparken kontrollü hareket edilmesi gerekiyor. Çocukların evde olduğu şu zamanlarda ekran bağımlılığı oluşmaması için onlara özel zaman ayırmak çok önemli" dedi.
İKİSİ ENTEGRE EDİLEMEZ
Diğer yaş gruplarına yönelik uzaktan eğitim uygulamalarını değerlendiren Çokay, "Eğitimin aksamaması için EBA ile ilgili çok fazla çalışma yapılıyor ve kadrolar oldukça güçlü. Yani, EBA bu süreçte tam kapasite ile çalışıyor. Canlı derslerin ve ders anlatımının yanı sıra soru bankaları gibi kaynaklar da oluşturuldu. Dolayısıyla EBA, soru çözümü ve doküman gibi konularda öğrencilere çok büyük katkı sağlıyor. Bazı okullar ise uzaktan eğitimi, EBA programının dışında kontrolsüz şekilde yürütüyor. Bazı okulların EBA dışındaki kendi uzaktan eğitim programlarında çocuk, okuldaymış gibi sabah 09.00'da derse başlıyor, 18.00'e kadar ekranın başında oturuyor. Yani bazı okullar bu programı yaparken sıkıntılı bir süreci takip ediyor. Ders anlatımı için de olsa ekran karşısında uzun süre durmak çocuklarda duyarsızlaşmaya yol açıyor. Ekrandan kopma, dikkatini toplayamama gibi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Özellikle okulların ders programlarında çocukların sokağa çıkış izin saatlerine dikkat etmeleri, bu saatlerde çocukların nefes almaları faydalı olacaktır. Yüz yüze programın aynısını uzaktan eğitime de entegre edemeyiz" ifadelerini kullandı.
Neşra Durmaz
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