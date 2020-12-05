Dersler internetten, sınavlar online, kampüsler ev

Koronavirüs sonrası öğrencilerin maruz kaldığı yeni şartlara baktığımızda eğitim hayatları çarpıcı bir şekilde değişti... Bu yeni düzene vurgu yapan klinik psikolog Kübra Bozkurt "Şimdi değişen ve yeni bir biçimle önümüze sunulan bu hayata adapte olmaya çalışıyoruz" dedi. "Korona öğrencilerin eğitim hayatını farklılaştırdı" ifadelerini kullanan Kübra Bozkurt şunları söyledi:

OKUL DİSİPLİNİNİ EVDE UYGULAYIN

Dersleri internet üzerinden izlemek, sınavlarına online uygulamalar üzerinden girmek zorundalar. Okul ortamında sahip oldukları sosyal çevreden uzaktalar şu an, arkadaş çevreleriyle istedikleri gibi görüşemiyorlar. Okulun vermiş olduğu ders disiplininden uzakta kendi evlerinde ve kendi odalarında bu disiplini oluşturmaları gerek.

SINAV TELAŞI PANDEMİYLE KARIŞTI

Sınav senesinde olan son sınıf öğrencilerinin bu şartlar altında daha çok zorlandığını belirten Bozkurt "Sınavın vermiş olduğu stresle beraber, evde kalmış olmanın getirisi bunalma ve sıkılma, mevcut anksiyeteyi daha fazla şiddetlendiriyor. Dinlenmek, stresi atmak için dışarı çıkabilecekleri zaman dilimi de çok sınırlı. Zamanlarının büyük bir kısmı evde geçiyor. Sınav senesini atlatıp üniversiteyi kazanan öğrenciler ise üniversiteyi kazanmanın coşkusunu yaşayamıyor. İlköğretim ve lise hayatından farklı bir eğitim ortamına sahip olan üniversite kampüsüne giremiyorlar bile. Yeni bir sosyal hayata girebilecekleri bu senelerde sınıf arkadaşlarını bile ancak tanıyorlar. Üniversite hayatının bir parçası olan kulüp aktivitelerinin de birçoğu askıya alınmış durumda" dedi.

NELER YAPILABİLİR?

Kendinize günlük program yapın, online olarak derse katılmanız gereken saatleri de yazın bu programa.

Her gün okula gider gibi kalkıp hazırlanın. Dersler başlamadan önce kendinize çekidüzen verin, hafif bir kahvaltı yapın.

Üniversite ders programı biraz daha farklıdır. Ders aralıkları, derslerin günleri değişiklik gösterir. Bu aralıkları gözlerinizi fazla yormayacak şekilde değerlendirin.

Sınıf WhatsApp konuşmalarına mutlaka dahil olun, hem ders programı hakkında güncel gelişmeleri takip edersiniz hem de zorlandığınız konularda sınıf arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz.

MAHMUT ÖZAY