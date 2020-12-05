İki Rus gazeteci ilginç bir yerde yakalandı: İHA'ları mı çekiyorlardı?
|05 Aralık 2020 07:50
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Rusya'da yayın yapan NTV televizyonunun yöneticileri, iki çalışanlarının İstanbul'da polis tarafından gözaltına alındığını ve bir süredir onlardan haber alamadıklarını duyurdu.
Haberde "NTV'de yayınlanan Tsentralnoye Televideniye programının) metin yazarı Aleksey Petruşko ile kamera operatörü İvan Malışkin 3 Aralık sabahı merkez ofisimizle iletişime geçerek İstanbul'da gözaltına alındıklarını iletti. Sonrasında onlarla iletişimimiz koptu. 3 Aralık Moskova saatiyle (Türkiye saati ile aynı) 21.00'de Aleksey Petruşko 'Bizi nedense hala tutuyorlar' dediği kısa bir sms-mesajı gönderebildi. Daha sonrasında bir daha onlarla iletişim kurulamadı" ifadesi kullanıldı.
Rus kaynakları Rusya'nın İstanbul'daki Başkonsolosluğu ile irtibat içinde olduklarını açıkladı. Sputnik, Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağın Petruşko ile Malışkin'in akreditasyonlarının olmaması ve izinsiz çekim yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını söylediğini duyurdu.
Valilikten açıklama
İstanbul Valiliği "İlimizdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu (I.M.) ve (A.P.) ile Türk Vatandaşı (A.Ç.K.) İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla (3) gün uzatılmıştır" açıklamasını yaptı.
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