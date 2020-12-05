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Polisi gören FETÖ'cü cep telefonlarını çarşafa sarıp pencereden fırlattı

İstanbul polisi Fettullahçı Terör Örgütü'ne yönelik 35 şüphelinin yakalanması için örgütün 'gaybubet evleri' olarak bilinen 32 adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında bir şüpheli, polisin eve geldiğini görünce cep telefonlarını bir çarşafa sarıp pencereden fırlattı. Polisin bina çevresinde yaptığı aramada, 5 cep telefonu ile bir kağıda yazılı cep telefonu numarası ele geçirildi.
 05 Aralık 2020 08:21
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle il genelinde 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda örgütün 'gaybubet evleri' olarak kullandığı 32 adrese eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

CEP TELEFONLARINI PENCEREDEN FIRLATTI

Operasyon yapılan adreslerden biri de Başakşehir ilçesindeki bir bina oldu. Operasyon sırasında polisin eve geldiğini gören şüpheli, elindeki cep telefonlarını bir çarşafa sararak pencereden fırlattı.

Ekiplerin bina çevresinde yaptığı aramada, çarşafa sarılı 5 cep telefonu ile bir de cep telefonu numarası yazılı kağıt ele geçirildi. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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