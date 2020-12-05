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Yatırım altına, kripto para asla

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından yaptırılan 'Türkiye Hanehalkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması'nın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı
 05 Aralık 2020 08:30
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Yatırım altına, kripto para asla

Bankalara bakış

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Yatırım aracı seçiminde mevcut olan altın ve gayrimenkul ağırlığı bir kez daha kendini gösterdi. Sonuçlara göre hanehalkının 'kripto para'ya yatırım konusunda çok temkinli olduğu görüldü. Buna göre 'asla yatırım yapmam' denilen yatırım araçları arasında yüzde 38 ile kripto para ilk sırada yer aldı. Buna neden olarak ise, yetersiz bilgi gösterildi. Borsada hisse senedi yatırımı da hanehalkının çok riskli gördüğü yatırım araçlarından. Anket yapılanların yüzde 29'u borsada hisse senedi yatırımına 'bilgim yetersiz ve riskli' diyerek uzak duruyor.

Sunulan başlıklar arasında en az katılımın 'bankalar kötü günümüzde hep yanımızdadır' ifadesine olduğu görüldü. Buna göre, hanehalkının mevcut finansal yapıdan memnun olmadığı sonucu çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Müşaviri Doç. Dr. Hüseyin Kaya, "Bu da bizim insan merkezli finans vurgumuzun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

Hanehalkının bankalarla çalışmaya yönelik güven sorunu yok. Ayrıca kamu bankalarıyla çalışmaktan daha memnun oldukları sonucuna varıldı. Hanehalkının yüzde 25'i faiz ve kar payının aynı şey olduğunu düşünüyor.

Finansal derinlik vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, finansal derinliğin sağlanması ve bankacılık dışı kesimin büyütülmesi konusunda hassasiyetle çalıştıklarını belirtirken, "Diğer taraftan, bu finansal derinliğin sağlanması yabancı kaynak bulmak konusunda da daha sağlıklı bir ortam oluşturacaktır. Bu anlamda faiz bağımlılığını da aşağı çekebilecektir. Yine katılım finans kurumlarının potansiyellerinin çok altında bir performans gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da verimli sonuçlar elde ettik" dedi.
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