Yasağa yolda yakalandılar

Kısıtlamaya genel olarak uyulduğu bildirilirken, özellikle İstanbul ve İzmir'de vatandaşlar yasağa yolda yakalandı. İstanbul'da ana arterlerde kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı. Kentte ilerleyen saatlerde ise yollardaki araç yoğunluğu azaldı. Kentte ayrıca yasak öncesi fırın, market ve pazar yerlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle market ve kuruyemiş dükkanlarının önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar, kimi zaman sosyal mesafe kuralına riayet etmedi. Vatandaşlar, bazı balık ve semt pazarları ile kasaplarda da yoğunluğa neden oldu. İzmir'de de kısıtlamayı Çeşme, Foça ve Dikili'deki yazlıklarında geçirmek isteyen vatandaşların iş çıkış saatinin ardından yola çıkması trafik yoğunluğuna neden oldu.

Market ve fırınlar açık

Kısıtlamanın süreceği bugün ve yarın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek. Lokanta ve restoranlar 10.00-20.00 saatleri arası paket servis hizmeti sunacak. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.