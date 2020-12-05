1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Zorunlu aşı' için yasal düzenleme şart

Çin'in ürettiği Kovid-19 aşısının Türkiye'ye gelmesine sayılı günler kala, risk gruplarından başlamak üzere tüm toplumda "zorunlu aşı" uygulamasının gerekliliği tartışması başladı
 05 Aralık 2020 08:38
+Aa- Yazdır
'Zorunlu aşı' için yasal düzenleme şart

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 2 Aralık'ta yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Çin'den gelecek aşının 11 Aralık'tan sonra Türkiye'de olacağı, aşıların gerekli kontrol ve izin süreçlerinden sonra öncelikli olarak sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinlere yapılacağı belirtilmişti. Bakan Koca da, aşı yaptırmanın zorunlu tutulmayacağını fakat vatandaşı ikna edecek bilgilendirmelerin yapılacağını ifade etti. Koca'nın açıklamasının ardından hekimler ve sağlık çalışanları ikiye bölündü. Sosyal medyaya da yansıyan bu tartışmada bazı hekimler "sonuçlarını ve etkilerini" görmeden aşı yaptırmayacağını açıklarken, pek çok hekim de faz-3 aşamasından geçmiş aşıların hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın yaptırılması gerektiğine işaret etti.

Kanuni düzenleme şart

Anayasanın 17. maddesinde, "Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamayacağı" hüküm altına alınıyor. Anayasanın 13. maddesine göre de temel hak ve hürriyetler, yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabiliyor. Yani Türkiye'de herhangi bir nedenle "zorunlu aşı" uygulamasının başlatılabilmesi, bu uygulamanın kanuna eklenmesi ile mümkün olabiliyor. Söz konusu yetkinin idare tarafından kullanılabilmesi için, bu yetkinin kim tarafından, nasıl ve ne şekilde, hangi amaçla kullanılacağını, kapsamını ve bireylerin buna karşı başvuru yollarını belirleyen kanuni bir düzenleme yapılması gerekiyor.

Türkiye'de "zorunlu aşı uygulaması", 1930'da çıkarılmış, ancak çok fazla değişiklik geçirmeden günümüze gelmiş Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda düzenlenirken, söz konusu yasada Türkiye'de yaşayan herkesin zorunlu aşılama kapsamına alınacağı tek aşının çiçek aşısı olduğu ifade ediliyor. Ancak 1977'den beri dünyada çiçek hastalığı görülmediğinden, 1980'den bu yana Türkiye'de çiçek aşısı uygulanmıyor.

Mevcut durumda bakanlığın herhangi bir hastalığa karşı "zorunlu aşılama" programı bulunmuyor. Ancak, difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık, tüberküloz, poliomiyelit, hepatit B, kızamıkçık, kabakulak, pnömokok ve heamophilus influenza Tip b enfeksiyonları, hepatit A ve suçiçeği hastalıklarına karşı ücretsiz olarak tüm çocukların aşılanması hedefleniyor. Aşı yaptırmak istemeyen aileler ise "hastalıklar hakkında bilgilendirildiği ve aydınlatıldığı halde kendi özgür iradesiyle çocuğunun aşısının yapılmasına izin vermediğini" beyan edebiliyor.

23 bin aşı karşıtı

Türk Tabipleri Birliği'nin verilerine göre 2011'de 183 aile çocuğuna aşı yapılmasını reddederken bu rakam 2017 sonunda 23 bin aileye ulaştı.

AYM kararlarında 'yasal boşluk' vurgusu

2015 yılında ikiz bebeklerine zararlı olduğu gerekçesiyle aşı yaptırmak istemeyen Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayyayla hakkında, Ordu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, bebekler için sağlık önlemi uygulanması istemiyle dava açılmıştı. Bunun üzerine Ayyayla da bireysel hak ihlali ve aşı onam alınma zorunluluğu getirilmesi isteği ile idareyi mahkemeye vermişti. Davayı Ayyayla kazanırken, karar 2016'da Yargıtay tarafından da onanmıştı. Anayasa Mahkemesi (AYM), 2015'te, çocuğuna aşı yaptırmak istemeyen Halime Sare Aysal isimli vatandaşın çocuğuyla ilgili sağlık tedbiri uygulanmasına karar verilmesini hak ihlali saymış; aşı konusundaki benzer bir diğer karar da Muhammed Ali Bayram'ın 2016'daki başvurusu üzerine verilmişti. AYM, kararlarının gerekçesinde "ihlal" kararlarını somut yasal norm eksikliğine dayandırırken, yasada olmayan bir hükümle kişilerin aşıya zorlanamayacağını belirtmişti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu ankete göre sadece 3 parti barajı aşıyor
05 Aralık 2020 09:47		 Kırklareli'nin gelinine Beyaz Saray'da kritik görev
05 Aralık 2020 09:02
CHP'de taciz salgını: Her gün yeni bir vaka ortaya çıkıyor
05 Aralık 2020 08:15		 AK Parti, Gençlik Komisyonu kuruyor
05 Aralık 2020 07:35
CHP'li 10 belediye başkanından ortak açıklama: Vefat sayısı 2-3 kat daha fazla
05 Aralık 2020 00:43		 5 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
05 Aralık 2020 00:01
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Körfez bölgesi açıklaması
04 Aralık 2020 23:47		 Bakan Selçuk'tan asgari ücret toplantısıyla ilgili açıklama
04 Aralık 2020 23:43
Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaştı: Hızla artıyor
04 Aralık 2020 23:27		 Muharrem İnce'den CHP'ye: Militan bir anlayış içerisinde
04 Aralık 2020 19:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:50 - Prof. Dr.İlhan, aşı yapılması gereken ilk grubu açıkladı09:47 - Bu ankete göre sadece 3 parti barajı aşıyor09:39 - Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi09:35 - Canlı yayında CHP'li Aksünger, Serkan Toper'in üzerine yürüdü09:34 - Sağlık çalışanlarına atlı terapi09:30 - Tarihi binaya asma tavan
09:28 - Geliri olmayan müzik emekçilerine 1000 lira destek verilecek09:27 - Bu köyde hiç vaka görülmedi09:22 - Hastane yalanına 12 bin lira ceza09:17 - Meclis'te 'hukuk reformu' oturumu09:04 - Geç mezuniyet yaktı! 292 bin TL09:02 - Kırklareli'nin gelinine Beyaz Saray'da kritik görev
09:00 - Okul öncesi eğitimde 'aç-kapa' tartışması08:56 - 'Altı ticarethane olan evi almam'08:45 - Koronayı 136 kişiye böyle üfürdü08:38 - 'Zorunlu aşı' için yasal düzenleme şart08:34 - Yasağa yolda yakalandılar
08:30 - Yatırım altına, kripto para asla
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Belediye, esnek çalışmaya son verdi
Sadece 6 ay doktorluk yapabildi... Koronavirüse yenildi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (2)
Hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyuran BluTV çöktü
PTT personeli, pozitif veya temaslı kişiye de tebligat yapacak
Konya'da vahşet! 4 aylık eşini boğazından bıçakladı
25 yıl sonra doktor olmuştu, Kovid-19'a yenik düştü
Aşı olmazsak yüzde 75'imiz hastalanır
CHP'li 10 belediye başkanından ortak açıklama: Vefat sayısı 2-3 kat daha fazla
Okul öncesi eğitimde 'aç-kapa' tartışması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rimel kullanabilen hanımefendi 2
Habertürk tv'nin saray diktasına başkaldırması 4
Parmağıma değil gösterdiği yere bak 1
Olmaz olmaz deme,olmaz olmaz 2
Çan 4
03.12.2020 sivasspor vs villarreal maçı 1
ekonomisi kötü olan ülkelere destek sağlayacağız 5
dünyanın 7 harikası 1
insan 1
kara demlik 2
SON İLANLAR
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kütahya Merkez Efendi Temizlik 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam