Okul öncesi eğitimde 'aç-kapa' tartışması

Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre: Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan sonra yüz yüze eğitime ara verilerek 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçilmişti. Ancak o günden bugüne Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okul öncesi eğitimle ilgili aldığı farklı kararlar, tartışma konusu oldu. Öyle ki 23 Mart'ta tüm kademelerde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA TV üzerinden uzaktan eğitime geçen MEB, Cumhurbaşkanlığı'nın 29 Mayıs'ta yayınladığı genelgenin ardından normalleşme sürecinin başlamasıyla rutin mesai sistemine dönen ve çocuklarını bırakacak kimsesi olmayan anne babalar için sadece kreş ve gündüz bakımevlerinin hizmette bulunmasına izin verdi.

Öğretmenler tepkili

Sürecin planlandığı şekilde devam etmesi üzerine MEB, illere yazı göndererek, kurucu ve velilerin istemesi halinde özel okul öncesi eğitim kurumları, özel anaokulları, ana sınıflarının 1 Haziran'dan itibaren açılabileceğini duyurdu. MEB, daha sonra resmi okul öncesi kurumlarının da yeterli talep olması halinde 19 Haziran'a kadar hizmet sunabileceğine karar verdi. Diğer kademelerde uzaktan eğitime devam edilirken MEB'in okul öncesinde yüz yüze eğitime gitmesine öğretmenlerin tepkisi büyük oldu.

MEB, 2020-2021 eğitim öğretim yılının tartışmalarla başlayan açılışının ardından okul öncesi eğitimi diğer kademelerin dışında tutarak yine farklı kararlar uygulamaya gitti.

16 Kasım'da ara tatilin verildiği okullarda, koronavirüste vaka sayılarının gittikçe artması nedeniyle 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitimin devam etmesi kararı alındı. Ancak bu kararın ardından çalışan, anaokulu velileri, çocuklarını nereye bırakacaklarına yönelik telaşa düştü. Tepkilerin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çalışan annelerin okul öncesi eğitim kurumlarına çocuklarını verebilmeleri konusunda olumlu bir haber vereceklerini açıkladı.

Bu kapsamda MEB'in 81 ile gönderdiği genelgeyle bu kurumlarda haftada 5 gün, 6 etkinlik saati olmak şartıyla yüz yüze eğitim yapılmasına izin verildi. Alınan kararın yanlış olduğuna dikkat çeken okul öncesi öğretmenleri, velileri memnun etmek uğruna kendilerinin sağlığının tehlikeye atıldığını dile getirdiler.

Haftada 5 gün eğitim

Farklı kesimlerden gelen tepkiler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs önlemlerini açıklayarak, anasınıfları ve benzeri kurumların faaliyetlerine ara verileceğini kaydetti. Valiliklerin inisiyatifine bırakılan okul öncesi eğitimde, iller farklı uygulamaya gitti. Örneğin İstanbul Valiliği'nin resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime ara verileceği ifadesine yer vermesi kafa karışıklığına neden oldu. Kararın sadece resmi okulları kapsadığını belirten bazı özel anaokullarının yüz yüze eğitime devam ettiği görülüyor. Bunun üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, tedbirlerin özel eğitim kurumlarına bağlı anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarını da kapsadığının altını çizdi.

Bu gelişmelerin ardından defalarca karar değiştirilen okul öncesi eğitimle ilgili veli ve öğretmenler arasında tartışmalar daha da alevlendi. Kararı öğretmenler doğru bulurken, özellikle çalışan veliler, kendilerinin bu süreçte mağdur edildiğine dikkat çekiyor.

'Çalışan anneler mağdur oluyor'

Konuyla ilgili sosyal medyada tepkiler yoğun şekilde dile getirildi:

Özel anaokulları açık kalmaya devam etmeli. Okul öncesi eğitim çocuk gelişimi için çok önemli. Ayrıca çalışan ebeveynler çocukları nereye emanet edecek?

Okul öncesi çocuklarımız için en güvenli yer olan okullarımız kapatıldı. Bu çocuklar ya ehliyetsiz bakıcılara ya güvensiz işyerlerine ya da park bahçe ve AVM'lere gidecek. Bahsedilen yerlerin hiçbiri okuldan daha temiz ve güvenli değil.