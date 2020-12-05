1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kırklareli'nin gelinine Beyaz Saray'da kritik görev

Kırklareli doğumlu yazılım mühendisi Özkan Sedat Kösoğlu ile evli Rohini Kosoglu, ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'in İç Siyaset Danışmanı oldu
 05 Aralık 2020 09:02
+Aa- Yazdır
Kırklareli'nin gelinine Beyaz Saray'da kritik görev

ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris, İç Siyaset Danışmanı görevine Türk vatandaşı Özkan Sedat Kösoğlu ile 2011 yılından beri evli olan Sri Lanka asıllı Rohini Kosoglu'nu getirdi. Harris, 2017 yılından beri birlikte çalıştığı Rohini Kosoglu'nun yeni görevini duyururken, "Kosoglu, Amerikan halkının yaşadığı sorunların birçoğunda uzman bir isim" ifadesini kullandı. Kırklareli gelini Beyaz Saray'a danışman oldu

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

Turk of America internet sitesinin aktardığına göre, Kırklareli'nin Vize ilçesinde liseyi okuyan Özkan Sedat Kösoğlu, üniversite eğitimini Maryland Üniversitesi'nde tamamladı. Georgia Teknoloji Üniversitesi'nde master programını tamamlayan Kösoğlu, TransitScreen şirketinde yazılım mühendisi olarak çalışıyor. 25 Haziran 2011 tarihinde evlenen çiftin üç erkek çocuğu bulunuyor.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜYDÜ

Kamala Harris'in senatörlüğü döneminde özel kalem müdürü olarak görev alan Rohini Kosoğlu aynı zamanda Senato'da bu görevde bulunan ilk Güney Asya kökenli ABD'li kişi olarak da tarihe geçmişti. Kamala Harris aynı zamanda Başkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüğü görevine Hartina Flournoy'u, Başkan Yardımcısı Ulusal Güvenlik Danışmanı görevine ise Nancy Mceldowney'i getirdiğini açıkladı. (Hürriyet)
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu ankete göre sadece 3 parti barajı aşıyor
05 Aralık 2020 09:47		 'Zorunlu aşı' için yasal düzenleme şart
05 Aralık 2020 08:38
CHP'de taciz salgını: Her gün yeni bir vaka ortaya çıkıyor
05 Aralık 2020 08:15		 AK Parti, Gençlik Komisyonu kuruyor
05 Aralık 2020 07:35
CHP'li 10 belediye başkanından ortak açıklama: Vefat sayısı 2-3 kat daha fazla
05 Aralık 2020 00:43		 5 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
05 Aralık 2020 00:01
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Körfez bölgesi açıklaması
04 Aralık 2020 23:47		 Bakan Selçuk'tan asgari ücret toplantısıyla ilgili açıklama
04 Aralık 2020 23:43
Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaştı: Hızla artıyor
04 Aralık 2020 23:27		 Muharrem İnce'den CHP'ye: Militan bir anlayış içerisinde
04 Aralık 2020 19:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:50 - Prof. Dr.İlhan, aşı yapılması gereken ilk grubu açıkladı09:47 - Bu ankete göre sadece 3 parti barajı aşıyor09:39 - Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi09:35 - Canlı yayında CHP'li Aksünger, Serkan Toper'in üzerine yürüdü09:34 - Sağlık çalışanlarına atlı terapi09:30 - Tarihi binaya asma tavan
09:28 - Geliri olmayan müzik emekçilerine 1000 lira destek verilecek09:27 - Bu köyde hiç vaka görülmedi09:22 - Hastane yalanına 12 bin lira ceza09:17 - Meclis'te 'hukuk reformu' oturumu09:04 - Geç mezuniyet yaktı! 292 bin TL09:02 - Kırklareli'nin gelinine Beyaz Saray'da kritik görev
09:00 - Okul öncesi eğitimde 'aç-kapa' tartışması08:56 - 'Altı ticarethane olan evi almam'08:45 - Koronayı 136 kişiye böyle üfürdü08:38 - 'Zorunlu aşı' için yasal düzenleme şart08:34 - Yasağa yolda yakalandılar
08:30 - Yatırım altına, kripto para asla
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Belediye, esnek çalışmaya son verdi
Sadece 6 ay doktorluk yapabildi... Koronavirüse yenildi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (2)
Hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyuran BluTV çöktü
PTT personeli, pozitif veya temaslı kişiye de tebligat yapacak
Konya'da vahşet! 4 aylık eşini boğazından bıçakladı
25 yıl sonra doktor olmuştu, Kovid-19'a yenik düştü
Aşı olmazsak yüzde 75'imiz hastalanır
CHP'li 10 belediye başkanından ortak açıklama: Vefat sayısı 2-3 kat daha fazla
Okul öncesi eğitimde 'aç-kapa' tartışması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kurt kışı atlatır ama yediği ayazı unutmaz 1
ekonomisi kötü olan ülkelere destek sağlayacağız 5
danimarka 2
panço 6
ses telleri kesilen köpekler ve kediler 1
tütün 2
ben de seni seviyorum 2
asgari ücret tespit komisyonu 3
yok oğlu yok 1
03.12.2020 sivasspor vs villarreal maçı 1
SON İLANLAR
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kütahya Merkez Efendi Temizlik 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam