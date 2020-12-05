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Geç mezuniyet yaktı! 292 bin TL

Üniversite öğrencisi Deniz T., geçirdiği trafik kazası sonrasında gördüğü tedavi nedeniyle okulundan bir süre uzak kalmış ve bu nedenle geç mezun olmuştu. Deniz T.'ye 'geç mezuniyetten' kaynaklı olarak toplam 292 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi
 05 Aralık 2020 09:04
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Geç mezuniyet yaktı! 292 bin TL

Dava dosyasına göre, Deniz T., Ankara'da özel bir üniversitenin iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi iken, bindiği servis aracının başka bir servis aracıyla çarpışması sonucu, 21 Aralık 2010'da ağır yaralandı. Soruşturmada Deniz T.'nin bindiği servis aracının olayda yüzde 25, kazaya karışan diğer servis aracının ise yüzde 75 oranında kusurlu olduğu belirlendi.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, iki servis sürücüsü hakkında dava açıldı. İki sürücü de ayrı ayrı 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Kazada yüzde 25 kusurlu olan servis sürücüsü ve aracın sahibi şirket, genç kızla anlaşarak 65 bin TL ödeme yaptı. Ancak kazada yüzde 75 oranında kusuru tespit edilen servis sürücüsü ve aracın sahibi, anlaşmayı tercih etmedi. Bunun üzerine Deniz T., avukatları Buket Derya Karaman ve Ayşe Özge Çınar Seçkin aracılığıyla, Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne tazminat davası açtı.

AĞIR BİR ŞEKİLDE YARALANDI

Nisan 2019 tarihinde mezun olan Deniz T.'nin dava dilekçesinde özetle şöyle denildi:

"Müvekkil söz konusu kazada her iki kolundan ve de başından ağır şekilde yaralanmış; yapılan tedaviler neticesinde özellikle omuz ve kollarında kalıcı hasarlar meydana gelmiştir. Müvekkil halihazırda öğrencidir; ancak mezun olduğunda hayatını mimarlık mesleğinden kazanacağı buna karşın geçirmiş olduğu kaza sebebi ile vücut bütünlüğünün yüzde 22.2 oranında zarar gördüğü bu durumun da yapacağı çizimler de elini kolunu yüzde 100 sağlıklı şekilde kullanamamasına sebep olacağı izahtan varestedir. Müvekkilin tedavi süreci sebebi ile yaklaşık 6 ay gibi bir süre de öğrenim hayatından geri kaldığı, bu kayıp sebebi ile diğer arkadaşlarından daha geç mezun olup, meslek hayatına da geç başlayacağı bu noktada da müvekkilin ekonomik hayatının bu yönü ile de etkileneceği ve kazanç kaybı olacağı gerçektir."

MAHKEMEDEN ÖRNEK KARAR

Davaya bakan Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Aralık tarihinde örnek bir karara imza attı. Mahkeme, "Tedavi giderleri yönünden 17 bin TL, geç mezuniyetten kaynaklı 15 bin TL, çalışma gücünün kaybından kaynaklı olarak da 260 bin TL olmak üzere toplam 292 bin TL'nin, davalılardan müteselsilen tahsili ile davacıya (Deniz T.) ödenmesine" hükmetti.
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