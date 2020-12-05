Canlı yayında CHP'li Aksünger, Serkan Toper'in üzerine yürüdü
Haber Global canlı yayınında, konuklar CHP'li Erdal Aksünger ile hukukçu Serkan Toper arasında sözlü tartışma kavgaya dönüşecekken, araya moderatör girdi.
|05 Aralık 2020 09:35
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Haber Global'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu 'Neden' programında gündeme dair konular ele alındı.
Programın konuklarından CHP 24. Dönem Milletvekili Erdal Aksünger ile Hukukçu Serkan Toper arasında gergin anlar yaşandı.
"BANA SEN DİYE HİTAP EDEMEZSİN"
Toper'in kendisine 'sen' diye hitap edilmesine kızan Aksünger, kendisini uyarırken, Toper de "Bir daha bana sakın bağırma" dedi. Ardından iki konuk da sert söylemlerine devam etti.
CANLI YAYINDA KONUĞUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Aksünger de "Haddini bil lan" diyerek Toper'in üzerine yürüdü. O sırada moderatör Ilgaz araya girerek konukları yatıştırmaya çalıştı ve reklama gidildi.
Kaynak: Haber Global
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