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Meclis'te 'hukuk reformu' oturumu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hukuk reformu çalışmaları çerçevesinde muhalefet partilerinin de önerilerini aldı.
 05 Aralık 2020 09:17
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Meclis'te 'hukuk reformu' oturumu

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Gül'ün TBMM'de üst üste yaptığı iki toplantıda, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanmamasından, savcıların resen soruşturma başlatma kurallarına kadar bir dizi konu görüşüldü. Bakan Gül, "Önerilerinizden zenginleşerek ayrılıyorum" dedi. Muhalefetin yargıya müdahale eleştirileri üzerine Bakan, "Bir gün tek bir yargı mensubunu arayıp, şunu yapın, bunu yapmayım denedim" ifadesini kullandı.

BAKAN MUHALEFETE GİTTİ

Edinilen bilgiye göre, Gül, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun ardından, TBMM Adalet Komisyonu üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantıda, AK Parti milletvekilleri söz almadı. Muhalefet partilerinin temsilcileri konuştu. Eleştiriler şu noktalarda toplandı:

Hakim ve savcıların göreve alınmasına ilişkin evrensel kriterler uygulanmalı. Birbirinden farklı kararlar çıkıyor, sonra o hakimin geçmişi araştırılıyor. Bunlar kararları tartışılır hale getiriyor. İdeolojik bakıştan vazgeçilmeli.

AYM KARARLARI

AYM kararlarının mahkemeler tarafından uygulanmaması anlaşılır gibi değil, Anayasa çok açık ve net. Mahkemelerin, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymasını sağlayacak düzenlemeler yapmalısınız.

Adliye de acil işler dışında kapatılmalı. Pandemi nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşanıyor. Tutukluluk gibi duruşmalar dışındaki davalara bakılmamalı.

RESEN SORUŞTURMA

Güvenlikçi bakış açısıyla davalara yaklaşan hakim ve savcıların verdiği kararlar çok tartışmalı. Bu yönde baskı olduğuna ilişkin değerlendirmeler var.

Resen soruşturmanın uygulanmaması da anlaşılır gibi değil. Ankara savcısı ülkenin ana muhalefet partisi genel başkanına yönelik tehditlere ilişkin resen soruşturma başlatmıyor.

Cezaevlerinde maske ve hijyen konusunda sorunlar yaşandığına ilişkin sürekli şikayetler geliyor.

Uzaktan eğitim alan çocuk mahkümların erişim sorunu olduğu belirtiliyor. Kullanacakları bilgisayarları bile yok."
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