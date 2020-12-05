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Hastane yalanına 12 bin lira ceza

Bursa'da kısıtlamada hastaneye gittiklerini belirten 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve maske takmamak suçundan da 12 bin 258 TL para cezası uygulandı.
 05 Aralık 2020 09:22
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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde dün akşam sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan Doğan U., Tuncay Ş. ve Sevda B., hastaneye kontrole gittiklerini belirtti ancak izin kağıtlarının olmadığı ortaya çıktı. 3 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçta arama yaptı.

Yapılan aramalarda bir miktar bonzai, uyuşturucu madde kullanmak için düzenek, tabanca mermisi ve bıçak bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve maske takmamak suçlarından 12 bin 258 TL parası uygulanan 3 şüpheli, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Şüphelilerin araçta bulunan uyuşturucu için polis ekiplerine 'Ne yapalım abi kullanıyoruz' demesi dikkatlerden kaçmadı.
İhlas Haber Ajansı
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