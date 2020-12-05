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Geliri olmayan müzik emekçilerine 1000 lira destek verilecek

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren müzik sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Geliri olmayan müzik emekçilerine seyyanen kişi başı bin lira, toplamda 20-30 milyon lira civarında bir proje bedeli düşünüyoruz" dedi.
 05 Aralık 2020 09:28
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Geliri olmayan müzik emekçilerine 1000 lira destek verilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ev sahipliğinde CVK Park Bosphorus Otel'de dün gerçekleşen toplantıya Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Özgün Özkan Yavuz, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı (MÜYOBİR) Burhan Şeşen, Musiki Eseri Sahipleri Birliği Başkanı (MSG) Çandan Erçetin ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) adına Salih Turhan katıldı.

Bakan Ersoy, basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası gazetecilere açıklama yaparken şöyle dedi:

"Yaptığımız görüşmeye istinaden pandemi döneminde geliri olmayanlar, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir proje olmasını planladık. 11 Aralık'ta bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü sitemizde başvurular olacaktır. Başvuru yöntemini, başvuruyu yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz. 23 Aralık'a kadar başvuruları, bu ilan ettiğimiz günlerde toplanmasını istiyoruz. Tamamlanan projeler 30 Aralık'a kadar bakanlığımıza iletilecek ve ocak itibariyle de projeleri yer alanlara ödeme yapmaya başlayacağız. Seyyanen kişi başı bin lira, toplamda da 20-30 milyon lira bir proje bedeli düşünüyoruz."

ŞEŞEN: BÜYÜK BİR KESİM ETKİLENDİ

Görüşmenin umut verici olduğunu belirten Burhan Şeşen, "Bu süreçte büyük bir kesimin etkilendiğini düşünüyoruz. Projeleri nihayete erdirmek üzereyiz. 3 aşamalı bir projemiz var. 30 Aralık'ta açıklayacağız. Ocak ayından itibaren müzik sektörüne bakanlığın bu para akışı sağlanacak. 3 meslek birliğinin ve telif hakları genel müdürlüğü ortak çalışmasıyla bu proje ortaya çıkıyor. İlk aşamada mağdur olanları kapsıyor. Daha sonrasında emeklilik, sigorta hakları olsun, sağlık sigortaları gibi konuları ele alacağız. Bakanlığın bu yaklaşımını maddi ve manevi açıdan olumlu buluyorum" diye konuştu.

ERÇETİN: TAM SAYIYI BİLEMİYORUZ

Toplantı sonrası konuşan Candan Erçetin müzik sektöründeki kayıtdışılığa dikkat çekerek şunları söyledi: "MESAM, MSG, MÜYOMSİR'in toplamına baktığımızda 20 bin küsur kişi var. Müzisyenler Sendikası'na baktığımızda 2500-2800 üyesi var. Sokak müzisyeninden tutun, bireysel müzik yapana kadar sayıyı net olarak söyleyemiyoruz. Kayıtdışı olan arkadaşlarımızı da bilmek istiyoruz. Biri bize bütçe sorduğunda şu kadar kişi diyebilelim."
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