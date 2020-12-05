Tarihi binaya asma tavan
|05 Aralık 2020 09:30
|+Aa- Yazdır
Antalya'da tarihi saat kulesine 'Ramocan' yazan kişinin hapisle cezalandırılmasının ardından sosyal medyada tepki çeken bir fotoğraf daha dolaşmaya başladı.
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Paylaşımlarda, Kaleiçi'ndeki Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kullandığı, 1886'da inşa edilen tarihi binaya 'asma tavan' yapıldığı belirtildi. Konuyla ilgili konuşan Kültür Bakanlığı yetkilileri ise tescilli yapının asma tavan ve aydınlatma sistemlerinin onaylı projeler kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi: "Tarihi yapının korunmasına yönelik olarak ilgili Koruma Kurulu'nun kararı doğrultusunda yapılan çalışmada malzemeler günümüz koşullarına uygun şekilde ve yapıya zarar vermeyecek nitelikte kullanılmıştır. Bahse konu tavanda kullanılan malzemeler tamamen demonte özelliğe sahiptir. Günümüz koşullarına uygun olarak, bağımsız uzmanların yer aldığı Kurul Kararı ile yapılan çalışma tarihi binanın orijinaline hasar verecek nitelikte de değildir. Dünyada birçok ülkede örneği olduğu gibi eski yapıların sürdürülebilirliğine ve tarihsel sürekliliğine katkı sağlayan yeni müdahaleler, çeşitli sebeplerle artık kullanılmayan yapıların yeniden hayat bulmalarına imkan tanımaktadır. Tarihi yapılara farklı mimari yöntemler ve yapısal teknolojilerle eklenen yeni modüllerle, yeni fonksiyonlarla renöve edilerek kentsel yaşamın yeniden parçası haline getirilen eski yapılar dünyada birçok örneğinden de görülebileceği üzere nitelikli yapılar haline getirilmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sağlık çalışanlarına atlı terapi
05 Aralık 2020 09:34
|Hastane yalanına 12 bin lira ceza
05 Aralık 2020 09:22
|İki Rus gazeteci ilginç bir yerde yakalandı: İHA'ları mı çekiyorlardı?
05 Aralık 2020 07:50
|PTT personeli, pozitif veya temaslı kişiye de tebligat yapacak
05 Aralık 2020 00:03
|Polisle çatışan şüpheli, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince de ekip otosuna ateş açmış
04 Aralık 2020 23:22
|Yayaları beklemek zorunda olmadığını söyledi, 600 TL ceza yedi
04 Aralık 2020 23:09
|Sağlık Bakanı Koca, 4 ili uyardı: Risk devam ediyor
04 Aralık 2020 22:43
|EGEDES, yeni yılda 81 ilde uygulanacak
04 Aralık 2020 22:13
|Bakanlıktan 'Yoğun bakıma yandaş torpili' iddialarına yalanlama
04 Aralık 2020 20:45
|Testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarına soruşturma açıldığı iddiası yalanlandı
04 Aralık 2020 19:30