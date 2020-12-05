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Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi
Konya'nın Halkapınar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti.
|05 Aralık 2020 09:39
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Eskihisar Mahallesi'ndeki bağ evinde kalan Murat Işıklı (33) ile arkadaşları Barış İçöz (21) ve Hüseyin Temel (20) evde hareketsiz yatarken bulundu.
Sabaha karşı ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Işıklı, İçöz ve Temel'in sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
İncelemenin ardından 3 kişinin cenazeleri, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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