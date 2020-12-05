Bu ankete göre sadece 3 parti barajı aşıyor
Gezici Araştırma Merkezi'nin bu pazar genel seçim olsa anketinde, barajı sadece 3 parti geçebilirken, AK Parti yine zirvede yer aldı.
|05 Aralık 2020 09:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler için 2023'ü gösterse de birçok partinin gündeminde yine erken seçim talebi var.
Muhalefetten gelen çağrılar nedeniyle kamuoyu araştırma şirketleri de bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.
Gezici Araştırma Merkezi CHP önüne gerçekleştirdiği son anketi sundu.
BARAJI 3 PARTİ GEÇİYOR
Katılımcılar,
"Bugün seçim olsa hangi partiye oy veririsiniz"yönündeki soruya kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 36,6 AK Parti, yüzde 26,2 CHP ve yüzde 10,2 ise HDP yanıtını verdi.
Verilen yanıtlara göre ittifaksız halde seçimlere gidilmesi halinde yüzde 9,6 ile İyi Parti ve yüzde 8,8 ile MHP Meclis'e giremiyor.
GEZİCİ'NİN ANKETİNE GÖRE PARTİLERİN YÜZDE OY ORANLARI
AK PARTİ - 36,6
CHP - 26,2,
HDP - 10.2
İYİ PARTİ - 9.6
MHP - 8,8
DEVA PARTİSİ - 1,9
DİĞER PARTİLER- 2
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