Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 66 milyonu geçti
|05 Aralık 2020 09:59
|+Aa- Yazdır
Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 66 milyon 231 bin 472'ye yükseldi.
ABD 14 milyon 772 bin 535 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Bu ülkeyi 9 milyon 608 bin 418 ile Hindistan, 6 milyon 534 bin 951 ile Brezilya, 2 milyon 402 bin 949 ile Rusya, 2 milyon 268 bin 552 ile Fransa, 1 milyon 699 bin 145 ile İspanya, 1 milyon 690 bin 432 ile İngiltere, 1 milyon 688 bin 939 ile İtalya, 1 milyon 454 bin 631 ile Arjantin, 1 milyon 352 bin 607 ile Kolombiya ve 1 milyon 156 bin 770 ile Meksika izliyor.
Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 524 bin 473 kişi yaşamını yitirdi, 45 milyon 812 bin 972 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Dünyanın en yaşlı bebeği doğdu
04 Aralık 2020 22:37
|Bill Gates, hayatın 2021 baharına kadar normale dönebileceğini söyledi
04 Aralık 2020 21:14
|Aşıyı bulan Türk doktorlar yanıtladı! Kendilerine aşı yaptılar mı?
04 Aralık 2020 11:40
|AİHM, terör suçlularına sınav yasağında Türkiye'yi haklı buldu
04 Aralık 2020 11:04
|Fransa, Dağlık Karabağ'ı 'bağımsız devlet' olarak tanıdı
03 Aralık 2020 23:48
|Pfizer/ BioNTech'in ürettiği aşının sevkiyatı başladı
03 Aralık 2020 22:25
|Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki kayıplarını ilk kez açıkladı
03 Aralık 2020 19:59
|NATO'daki toplantılara 'Yunanistan' engeli
03 Aralık 2020 16:39
|ABD'nin eski başkanları kamera karşısında Kovid-19 aşısı olacak
03 Aralık 2020 11:44
|ABD'de 6 kişi, hamile kadınları doğum için Türkiye'den ülkeye getirmekle suçlandı
03 Aralık 2020 10:22