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FETÖ malikanesine haciz

Bursa'da tanınmış işadamı Sami Şentürk tarafından Fetullah Gülen, Türkiye'ye döndüğünde kalması için yaptırılan lüks malikaneye çok sayıda haciz konuldu.
 05 Aralık 2020 10:03
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FETÖ malikanesine haciz

Denizi ve Uludağ'ı gören nadir yerlerden birine milyonlarca dolar harcanarak yapılan malikaneye, Osmangazi Vergi Dairesi 541 bin lira, Nilüfer Vergi Dairesi 11 bin lira, Nilüfer Belediyesi 254 bin lira alacağına karşı haciz koydurdu.

Toplam 806 bin lira haciz kararı olan devasa malikane, kentin en değerli semti olan Bademli'nin üst tarafında, sadece villa tarzı evlerin yapıldığı zeytin bahçelerinin arasında bulunuyor. Şentürk, 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tuna Çam
Sabah
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