FETÖ malikanesine haciz
Bursa'da tanınmış işadamı Sami Şentürk tarafından Fetullah Gülen, Türkiye'ye döndüğünde kalması için yaptırılan lüks malikaneye çok sayıda haciz konuldu.
|05 Aralık 2020 10:03
|+Aa- Yazdır
Denizi ve Uludağ'ı gören nadir yerlerden birine milyonlarca dolar harcanarak yapılan malikaneye, Osmangazi Vergi Dairesi 541 bin lira, Nilüfer Vergi Dairesi 11 bin lira, Nilüfer Belediyesi 254 bin lira alacağına karşı haciz koydurdu.
Toplam 806 bin lira haciz kararı olan devasa malikane, kentin en değerli semti olan Bademli'nin üst tarafında, sadece villa tarzı evlerin yapıldığı zeytin bahçelerinin arasında bulunuyor. Şentürk, 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Tuna Çam
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davanın gerekçeli kararı açıklandı
05 Aralık 2020 11:59
|İstanbul'da terör örgütü FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
05 Aralık 2020 11:40
|FETÖ'nün 'diyalog ünitesi imamı' itirafçı oldu
05 Aralık 2020 11:39
|Polisi gören FETÖ'cü cep telefonlarını çarşafa sarıp pencereden fırlattı
05 Aralık 2020 08:21
|Tutuklanan Başkan Yardımcısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
04 Aralık 2020 20:33
|KKK darbe girişimi davasında karar 30 Aralık'ta açıklanacak
04 Aralık 2020 19:28
|ByLock kullanıcısı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
04 Aralık 2020 17:59
|Antalya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
04 Aralık 2020 17:56
|Afyonkarahisar'da FETÖ'den yakalanan iki zanlılardan biri tutuklandı
04 Aralık 2020 17:11
|Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
04 Aralık 2020 16:56