Cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Türkiye genelinde sokaklar boş kaldı.
|05 Aralık 2020 10:23
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05:00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kabine toplantısının ardından yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde, hafta içi 21:00-05:00 saatlerinde, hafta sonları için cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05:00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.
Sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni bir karar alınıncaya kadar ilerleyen hafta içi ve hafta sonlarında da uygulanmaya devam edilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
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