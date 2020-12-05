Edirne'de 1 fabrika, 1 apartman ve 3 iş yeri karantinaya alındı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 fabrika, 1 apartman ve 3 iş yeri karantinaya alındı
|05 Aralık 2020 10:35
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 fabrika, 1 apartman ve 3 iş yeri karantinaya alındı.
Uzunköprü İlçe Hıfzıssıha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplanarak karantina kararları aldı.
Buna göre, ilçeye bağlı Kurtbey köyünde faaliyet gösteren çeltik fabrikasında 5 gün boyunca karantina uygulanması kararlaştırıldı.
İlçe merkezinde bulunan bir apartman, lokanta ve çay ocağı ile Harmanlı köyünde faaliyet gösteren madencilik şirketinin ofis bölümlerine giriş ve çıkışlar 5 gün boyunca yasaklanarak, karantina başlatıldı.
Toplantıda, ilçedeki Perşembe Pazarı'nın, Atatürk Mahallesi Mazhar Müfit Kansu Caddesi üzerinde kurulmasına karar verildi.
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