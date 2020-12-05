PTT iki özel gün zarfını tedavüle çıkardı
|05 Aralık 2020 10:49
|+Aa- Yazdır
PTT AŞ, "Dünya Toprak Günü" ve "Bilecik Mülakatı'nın 100. Yılı" dolayısıyla hazırladığı özel gün zarflarını tedavüle çıkardı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugün tedavüle sunulan "Dünya Toprak Günü" ve "Bilecik Mülakatı'nın 100. Yılı" konulu özel gün zarfları 5 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinden, filateli cep uygulamasından ve PTT iş yerlerinden satın alınabilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplum sağlığını korumaya destek olmak için müşteriler filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilecek. Bu amaçla özel gün zarflarını posta damgasıyla talep eden alıcılara, 6 ay içinde satın alınması halinde zarflar filateli internet adresinden posta damgalı olarak gönderilebilecek.
Müşterilerin hazırlayacağı filatelik ürünler için özel tarih ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde kuruma iletildiği takdirde karşılanacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Pakdemirli üç sektöre yönelik desteklerin detaylarını paylaştı
05 Aralık 2020 11:15
|Yatırım altına, kripto para asla
05 Aralık 2020 08:30
|İlk yerli metro seti Kocaeli Metrosu için Ankara'da üretilecek
04 Aralık 2020 13:20
|'Denizlerin prensi' lüfer bollaşınca tezgahta fiyatı düşüşe geçti
04 Aralık 2020 11:19
|Merkez Bankası Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
04 Aralık 2020 11:16
|PTT'de aracısız para transferi hizmeti başladı
04 Aralık 2020 11:05
|E-imza ile pandemide işler kesintiye uğramadı
04 Aralık 2020 10:18
|Yeni nesil araç ve batarya ile karbon siyahı üretimine 'devlet yardımı' verilecek
04 Aralık 2020 09:26
|Akkuyu'da reaktör gövdesi tamam
04 Aralık 2020 09:09
|En fazla yatırım AB'den
04 Aralık 2020 06:40