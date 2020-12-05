'Kırklareli'nin' adı 'Kırıkkale' yazılınca Belediye Başkanı'ndan esprili yanıt
Yazım ve söyleniş sırasında sıkça karıştırılan "Kırklareli" ve "Kırıkkale" illeri yine bir espriye konu oldu.
|05 Aralık 2020 10:59
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Yazım ve söyleniş sırasında sıkça karıştırılan "Kırklareli" ve "Kırıkkale" illeri yine bir espriye konu oldu.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Trakya'da yer alan illerin Edirne, "Kırıkkale" ve Tekirdağ şeklinde gösterildiği haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.
"Kırklareli'nin" adının yanlış şekilde "Kırıkkale" olarak yazılmasına esprili bir dille yanıt veren Kesimoğlu, "Yok Lihtenştayn..." şeklinde paylaşımda bulundu.
Kesimoğlu'nun paylaşımı takipçileri tarafından da paylaşıldı.
Başkan Kesimoğlu'nun dikkati çektiği harita da sosyal medyadan paylaşılmıştı.
Yok Lihtenştayn... pic.twitter.com/fp9HYoew9dMehmet Siyam Kesimoğlu (@mehmetkesimoglu) December 4, 2020
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