'Kırklareli'nin' adı 'Kırıkkale' yazılınca Belediye Başkanı'ndan esprili yanıt

BAKAN KOCA: AŞIDA MECBURİYET OLMAYACAK, İKNA EDECEĞİZ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'ye Çin'den gelecek inaktif aşı, inaktif yöntemle üretildi. Bu yöntem, en eski yöntemdir. Yıllardır bu yönteme dayalı olarak aşılar üretildi. Uzun vadede test edilmiştir. Bir yan tesiri yoktur. Aşıda mecburiyet konusunu da Bilim Kurulu'nda ele aldık. Vardığımız sonuç şu oldu. Mecburiyet olmasın ama vatandaşımızı ikna edelim. Hangi aşıların hangi yöntemle üretildiğini, hangi yöntemin daha iyi bir yöntem olduğunu vatandaşımıza anlatacağız.