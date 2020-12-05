İçişleri : 2 bin 571 personelin katılımıyla operasyon başlatıldı
|05 Aralık 2020 11:30
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, kış üslenmesini gerçekleştiremeyen, hareket kabiliyeti daralan, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün bu kabiliyetini bir daha elde edememesi ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.
Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 13 Temmuz 2020'de başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi, 77 iş birlikçi yakalandı, 455 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok miktarda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Operasyonların, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yargı ile emniyet arasındaki yazışmalarda tasarrufa geçildi
05 Aralık 2020 11:51
|65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti yaygınlaştırılıyor
05 Aralık 2020 11:38
|TSK, Oruç Reis'i bir an bile yalnız bırakmadı
05 Aralık 2020 11:28
|Edirne'de 1 fabrika, 1 apartman ve 3 iş yeri karantinaya alındı
05 Aralık 2020 10:35
|Belediyeden faaliyetini durduran esnafa kira yardımı
05 Aralık 2020 10:34
|Sağlık çalışanlarına atlı terapi
05 Aralık 2020 09:34
|Tarihi binaya asma tavan
05 Aralık 2020 09:30
|Hastane yalanına 12 bin lira ceza
05 Aralık 2020 09:22
|İki Rus gazeteci ilginç bir yerde yakalandı: İHA'ları mı çekiyorlardı?
05 Aralık 2020 07:50
|PTT personeli, pozitif veya temaslı kişiye de tebligat yapacak
05 Aralık 2020 00:03