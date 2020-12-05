1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da terör örgütü FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

Örgütün "gaybubet evleri" olarak bilinen 32 hücre evine düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 27'si yakalandı- Operasyon sırasında hücre evlerinde bulunan ve farklı soruşturmalar kapsamında aranan 2 zanlı da gözaltına alındıGÖZALTI SAYILARI VE DETAYLAR EKLENDİ
 05 Aralık 2020 11:40
+Aa- Yazdır
İstanbul'da terör örgütü FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda, 29 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ yöneticisi ve üyesi oldukları iddiasıyla aranan 35 şüphelinin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, farklı ilçelerde 32 hücre evi tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 27'sini yakaladı. Ayrıca, operasyon sırasında hücre evlerinde bulunan ve farklı soruşturmalar kapsamında aranan 2 zanlı da gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 8 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davanın gerekçeli kararı açıklandı
05 Aralık 2020 11:59		 FETÖ'nün 'diyalog ünitesi imamı' itirafçı oldu
05 Aralık 2020 11:39
FETÖ malikanesine haciz
05 Aralık 2020 10:03		 Polisi gören FETÖ'cü cep telefonlarını çarşafa sarıp pencereden fırlattı
05 Aralık 2020 08:21
Tutuklanan Başkan Yardımcısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
04 Aralık 2020 20:33		 KKK darbe girişimi davasında karar 30 Aralık'ta açıklanacak
04 Aralık 2020 19:28
ByLock kullanıcısı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
04 Aralık 2020 17:59		 Antalya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
04 Aralık 2020 17:56
Afyonkarahisar'da FETÖ'den yakalanan iki zanlılardan biri tutuklandı
04 Aralık 2020 17:11		 Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
04 Aralık 2020 16:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:50 - Siirt depreminde yıkılan 35 yıllık ev 2 ay önce boşaltılmış12:39 - Y kuşağının pandemi sonrası toplu taşıma yerine özel araç tercih ediyor12:25 - 112 acilin zorlu 'Kovid-19' mücadelesinde gülümseten talepler12:22 - Belediye başkanlarına sosyal denge ödemesi yapılabilir mi?12:06 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Mühendisler Günü mesajı12:05 - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 kişi tutuklandı
11:59 - Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davanın gerekçeli kararı açıklandı11:58 - Kahraman baba yangında kurtarmaya çalıştığı iki çocuğuyla hayatını kaybetti11:51 - DT kostüm tasarımcısı Köroğlu, Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti11:51 - Yargı ile emniyet arasındaki yazışmalarda tasarrufa geçildi11:50 - Yargıtay mesai arkadaşlarına hakaret eden işçiyi affetmedi11:47 - Prof. Mustafa Öztürk: Tek başıma mücadele edecek gücüm yok
11:40 - İstanbul'da terör örgütü FETÖ operasyonu: 29 gözaltı11:39 - FETÖ'nün 'diyalog ünitesi imamı' itirafçı oldu11:39 - Uçmayı seven 30 yıllık hekim görevinden kopamıyor11:38 - 65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti yaygınlaştırılıyor11:32 - Gram altından kasım ayında tarihi düşüş
11:30 - İçişleri : 2 bin 571 personelin katılımıyla operasyon başlatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Belediye, esnek çalışmaya son verdi
Geç mezuniyet yaktı! 292 bin TL
Sadece 6 ay doktorluk yapabildi... Koronavirüse yenildi
Koronayı 136 kişiye böyle üfürdü
Hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyuran BluTV çöktü
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (2)
Bu ankete göre sadece 3 parti barajı aşıyor
Okul öncesi eğitimde 'aç-kapa' tartışması
Gram altından kasım ayında tarihi düşüş
Prof. Dr.İlhan, aşı yapılması gereken ilk grubu açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geyik muhabbeti 1
Adrese Teslim Kadro 1
tütün 2
talidomid 2
asgari ücret tespit komisyonu 3
call 2020 1
kurt kışı atlatır ama yediği ayazı unutmaz 1
beyaz kil 3
en eski cam ürünler 1
çekirdekleri doğaya kazandırma 1
SON İLANLAR
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kütahya Merkez Efendi Temizlik 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam