1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay mesai arkadaşlarına hakaret eden işçiyi affetmedi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı iş yerinde çalışanlara hakaret ettiği gerekçesiyle işten çıkarılan işçinin iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti
 05 Aralık 2020 11:50
+Aa- Yazdır
Yargıtay mesai arkadaşlarına hakaret eden işçiyi affetmedi

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı iş yerinde çalışanlara hakaret ettiği gerekçesiyle işten çıkarılan işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki iş yerinde çalışan kişi, baskı uyguladığı diğer çalışanlara küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Bunun üzerine işçi, Alanya 1. İş Mahkemesinde dava açtı.

Yargılama sürecinde iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini iddia eden işçi, kendisine "mobbing" uygulandığını savundu.

İşveren ise davacı işçinin, diğer çalışanlar üzerinde baskı kurduğunu, çalışanlara küfür ve hakaret ettiğini, bu yönde diğer işçilerin yazılı beyanlarının bulunduğunu ileri sürdü.

Mahkeme, davacı işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise iş akdinin, davacı işçinin diğer çalışanlara sataşmasından dolayı haklı nedenle feshedildiği sonucuna ulaşarak yerel mahkeme kararını bozdu.

Fesih öncesinde birden fazla işçinin işverene yazılı olarak başvurduğuna işaret edilen kararda, davacının sataşma ve hakaret içerikli sözlerinden şikayet edildiği belirtildi.

Şikayetlerin tanık beyanlarında da yer aldığı kaydedilen kararda, davalı işverenin fesihte haklı olduğu gözetilerek kıdem ve ihbar tazminatlarının reddi gerekirken kabul edilmesinin hatalı olduğu vurgulandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay'dan sağlıkçılara emsal niteliğinde 'fazla mesai' kararı
04 Aralık 2020 11:53		 Yargıtay, düğün magandasına verilen 25 yıl hapis cezasını onadı
02 Aralık 2020 11:17
Yargıtay, tanık olan şoförün işten kovulmasını haksız fesih saydı
01 Aralık 2020 11:24		 YTB'nin Uluslararası Öğrenci Akademisi'ne başvurular başladı
27 Kasım 2020 11:54
Sadakatsiz tazminatı! Mahkeme kadını tam kusurlu buldu
27 Kasım 2020 08:46		 Yargıtay: Yazışmalar örgütsel nitelikte değilse, Bylock suç delili olmaz
26 Kasım 2020 22:40
Alparslan Arslan'ın babası, Yargıtay'ın kararı hakkında konuştu
25 Kasım 2020 14:15		 Yargıtay, öğrenciyi düşüren güvenlik görevlisinin iş akdinin feshine onay verdi
25 Kasım 2020 11:19
Yargıtay Alparslan Aslan'ın cezasını onadı
25 Kasım 2020 10:05		 Memura 'karaktersiz' dedi, 7 yıl uğraştı
21 Kasım 2020 14:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:50 - Siirt depreminde yıkılan 35 yıllık ev 2 ay önce boşaltılmış12:39 - Y kuşağının pandemi sonrası toplu taşıma yerine özel araç tercih ediyor12:25 - 112 acilin zorlu 'Kovid-19' mücadelesinde gülümseten talepler12:22 - Belediye başkanlarına sosyal denge ödemesi yapılabilir mi?12:06 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Mühendisler Günü mesajı12:05 - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 kişi tutuklandı
11:59 - Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davanın gerekçeli kararı açıklandı11:58 - Kahraman baba yangında kurtarmaya çalıştığı iki çocuğuyla hayatını kaybetti11:51 - DT kostüm tasarımcısı Köroğlu, Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti11:51 - Yargı ile emniyet arasındaki yazışmalarda tasarrufa geçildi11:50 - Yargıtay mesai arkadaşlarına hakaret eden işçiyi affetmedi11:47 - Prof. Mustafa Öztürk: Tek başıma mücadele edecek gücüm yok
11:40 - İstanbul'da terör örgütü FETÖ operasyonu: 29 gözaltı11:39 - FETÖ'nün 'diyalog ünitesi imamı' itirafçı oldu11:39 - Uçmayı seven 30 yıllık hekim görevinden kopamıyor11:38 - 65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti yaygınlaştırılıyor11:32 - Gram altından kasım ayında tarihi düşüş
11:30 - İçişleri : 2 bin 571 personelin katılımıyla operasyon başlatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Belediye, esnek çalışmaya son verdi
Geç mezuniyet yaktı! 292 bin TL
Sadece 6 ay doktorluk yapabildi... Koronavirüse yenildi
Koronayı 136 kişiye böyle üfürdü
Hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyuran BluTV çöktü
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (2)
Bu ankete göre sadece 3 parti barajı aşıyor
Okul öncesi eğitimde 'aç-kapa' tartışması
Gram altından kasım ayında tarihi düşüş
Prof. Dr.İlhan, aşı yapılması gereken ilk grubu açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadın cinayetleri 2
büyük lebowski 1
the circle 2
2021 felaket tahminleri 4
sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon tl ceza kesilmesi 1
en eski cam ürünler 1
Habertürk tv'nin saray diktasına başkaldırması 4
dünyanın 7 harikası 1
ses telleri kesilen köpekler ve kediler 3
mürasele 2
SON İLANLAR
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kütahya Merkez Efendi Temizlik 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam