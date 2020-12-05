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Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davanın gerekçeli kararı açıklandı

Güvenpark otobüs duraklarında 13 Mart 2016'da PKK/KCK'lı teröristlerin bomba yüklü otomobille düzenlediği ve 36 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin 3 sanıklı ikinci davanın gerekçeli kararı açıklandı- Mahkeme, isnat edilen suçlar bakımından üst sınırdan cezalandırdığı sanıklara takdiri indirim uygulamadı
 05 Aralık 2020 11:59
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Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davanın gerekçeli kararı açıklandı

- Ankara'daki Güvenpark otobüs duraklarında 13 Mart 2016'da PKK/KCK'lı teröristlerin bomba yüklü otomobille düzenlediği ve 36 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin 3 sanıklı ikinci davanın gerekçeli kararında, sözde "özerk bölge" ilanı sonrası başarılı olamayan örgütün militanlarına misilleme talimatı verdiği, saldırının da bu şekilde düzenlendiği belirtildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Güvenpark saldırısına ilişkin açılan ikinci davada sanıklardan birine 37 kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisine de 15'er yıl hapis cezası verdiği kararın gerekçesini tamamlayarak davanın taraflarına tebliğ etti.

Mahkeme Başkanı Azmi Çağatay Bilgin ile üye hakimler Şeref Sezer ve Esra Akkaya'nın imzasını taşıyan kararda, 13 Mart 2016'da Kızılay Güvenpark'ta araçla düzenlenen bombalı terör eylemi sonucu 4'ü çocuk 36 kişinin hayatını kaybettiği, 32'si çocuk 344 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kararda örgütün üst düzey yöneticileri ile saldırının planlayıcısı firari Vahit Ayçil'in de aralarında olduğu 55 sanık hakkında açılan ilk davanın yine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldüğü ve karara bağlandığı hatırlatıldı. Ayçil'in Türkiye'den kaçışına yardım ettiği belirlenen sanıklar Salih Şahin ile Ferit Ak ile ilk davada yargılanan ancak dosyası bozulan Suphi Akbaş hakkındaki davanın birleştirilmesi sonrası da mevcut davada yargılama yapıldığı kaydedildi.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın amaçları ve hedeflerinin anlatıldığı gerekçeli kararda, 2007'deki "Kongra-Gel" toplantısına da değinildi.

Buna göre, örgüt, Türkiye, Suriye, Irak ve İran'dan koparılması planlanan bölgelerde "özerk bölgeler" oluşturulmasını kararlaştırdı. Bu karar doğrultusunda örgüt, Türkiye'de Şırnak, Silopi Cizre, Nusaybin, İdil, Sur ve Yüksekova gibi bölgelerde "özerk bölge" ilanı yaparak devletin yasal güçleriyle çatışmalara girdi.

Planları deşifre edilen ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle başarılı olamayan örgüt, militanlarına bombalı eylem talimatı verdi.

Gerekçeli kararda terör saldırısına giden yola ilişkin şu tespitlere yer verildi:

"Sözde özerk bölge ilan ederek devletin yasal güçleri ile çatışmalara giren örgütün güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarla planlarının deşifre olduğu, misilleme olarak başta metropol iller olmak üzere örgüt militanlarına ülke genelinde eylem yapılması talimatı verildiği anlaşılmıştır. Bu şekilde 13 Mart 2016 tarihinde Kızılay Güvenpark otobüs durakları yakınlarında bomba yüklü araç patlatılması suretiyle terör eylemi gerçekleştirilmiştir."

- Olay

Bölücü terör örgütünün talimatı üzerine, Güvenpark saldırısının planlayıcısı Vahit Ayçil, 2013'te örgüte katıldığı belirtilen saldırganlardan Seher Çağla Demir ile irtibata geçti.

Şanlıurfa'da buluşmalarından sonra aralarında sanık Suphi Akbaş'ın da bulunduğu örgüt mensuplarınca 34 HGH 44 plakalı araç satın alındı ve önlem amaçlı Seher Çağla Demir otobüsle Ankara'ya gönderildi.

Ankara'da Demir, Ayçil ve diğer saldırgan Özgür Ünsal eylemi planladı ve ardından 13 Mart'ta Demir ve Ünsal, Güvenpark otobüs durakları yakınında bombalı saldırıyı gerçekleştirdi, Ayçil ise firar etti.

- Sanıkların eylemleri

Mahkemenin gerekçeli kararında terör saldırısına ilişkin açılan ikinci davanın 3 sanığının eylemlerine yer verildi.

Buna göre, sanık Suphi Akbaş, örgütten aldığı talimat doğrultusunda saldırgan Seher Çağla Demir'in yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye sokulması, saldırıda kullanılacak düzenek malzemelerin temini ve aracın satın alınmasında etkin rol oynadı. Akbaş, ayrıca Ayçil'e örgüt adına para temin etti ve bomba yapımında kullanılacak malzemelerin de sevkini sağladı.

Ferit Ak, Ayçil ile eylemden önceki tarihlerde Suriye'nin Kobani bölgesine geçişinde ilişki içindeydi. Eylem sonrasında da Ayçil'in kaçmasına Ak yardım etti.

Suriye sınırında kaçakçılık işleriyle uğraşan Salih Şahin ise para karşılığında Ayçil'in illegal yollardan Suriye'ye geçişini sağladı.

- Hüküm

Yargılama sonucu mahkeme, sanık Suphi Akbaş'ı, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, terör saldırısında hayatını kaybeden 36 vatandaşa yönelik "kasten öldürmek" suçundan 36 kez ağırlaştırılmış müebbet, saldırıda yaralanan 342 vatandaşa yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 bin 260 yıl, "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak" suçundan da 16 yıl olmak üzere toplam 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Davanın diğer sanıkları Ferit Ak ile Salih Şahin ise "üye olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 15'er yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, isnat edilen suçlar bakımından üst sınırdan cezalandırdığı sanıklara takdiri indirim uygulamadı.

- Davanın geçmişi

Saldırıya ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 55 sanıklı ilk davanın görülmesine 19 Haziran 2017'de başlanmış ve 21 Kasım 2018'de dosya karara bağlanmıştı.

Sanıklardan biri 37 kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca çeşitli suçlardan 10 bin 276 yıl hapse, 2 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

Kararda diğer sanıklardan firari 36'sının dosyasının ayrılmasına hükmedilmiş, 7 sanık beraat etmiş, ölen 3 sanık hakkındaki dava ise düşürülmüştü.

Diğer sanıklar da 3 ile 12 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası almıştı.

Saldırının planlayıcılarından firari Ayçil ile irtibatlı oldukları ve Suriye'ye kaçışına da yardım ettikleri belirtilen Ferit Ak ve Salih Şahin hakkında ise ayrıca iddianame hazırlanarak Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci dava açılmıştı.

İlk davada 8 yıl hapse mahkum edilen Suphi Akbaş'ın dosyasının istinaf mahkemesince bozulması üzerine açılan ikinci davayla birleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Mahkeme, ikinci davada hükmünü 11 Kasım'da açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
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