Yargı ile emniyet arasındaki yazışmalarda tasarrufa geçildi

- Adalet ve İçişleri bakanlıklarının ortak çalışması sonrası yargı ile emniyet arasındaki yazışma ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan, polislerin adliyelere evrak taşımasına son veren uygulamayla bugüne kadar 163 milyon 114 bin lira tasarruf edildi.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Emniyet Kolluk İşlemleri Bilgi Sistemi (EKİP) arasında entegrasyon sağlanması kararının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 24 Kasım 2017'de protokol imzalanmasıyla iki bakanlık yetkilileri çalışmalara başladı.

İki bakanlığın çalışması ve sistemler arası entegrasyonun gerçekleştirilmesiyle yargı ile emniyet arasında yapılan yazışma ve işlemler elektronik ortama taşındı ve uygulama ilk olarak pilot il Ankara'da hayata geçirildi.

12 Haziran 2018'de adli evrakın elektronik ortamdan gönderilmesine ilişkin çalışmalar tamamlanarak Ankara Batı Adliyesi ile Sincan emniyet birimleri arasında pilot uygulamaya geçildi. Daha sonra uygulama, 26 Nisan 2019'da Türkiye genelinde yapılmaya başlandı.

Yeni uygulama kapsamında emniyet birimleri tarafından adli birimlere, adli birimlerden emniyet birimlerine fiziki olarak gönderilen adli evrakın elektronik ortamdan ulaştırılması sağlandı.

Böylece polislerin adliyelere evrak taşımasına son verildi.

- Evrakın anlık iletimi sağlandı

Uygulama öncesinde il dışına 7 ile 12 gün arasında, il içinde ise 3 ile 5 gün arasında teslim edilen evrakın anlık iletimi sağlandı. Bununla birlikte Adalet Bakanlığı ile emniyet birimlerinde önemli iş gücü tasarrufu oluştu, yargı faaliyetleri hız kazandı.

Evrakı göndericiden alıcıya direkt ileten uygulamayla evrak ve gizli bilgilerin, ilgilisi dışındaki kişilerce görülmesi engellendi, güvenlik zafiyeti ortadan kaldırıldı.

Evrakın arşivlenmesinde de kolaylık sağlayan uygulamayla, belgeler e-arşivlerde tutulmaya başlandı.

Evrak ve bilgi akışını tamamen elektronik ortama aktaran UYAP-EKİP entegrasyonuyla fiziki evrak düzenlenmesi sona erdi, personel gücü ve mesaiden tasarrufa geçildi.

Öte yandan, UYAP-EKİP entegrasyonuyla adli birimlerle emniyet arasındaki evrak gönderimi ücretsiz hale geldi.

Türkiye genelindeki uygulamayla bugüne kadar 22 milyon 42 bin 476 evrak alımı ve gönderimi elektronik ortamdan yapıldı.

Yeni uygulamayla posta ücretinden, personel mesai ücretlerinden ve iş gücünden tasarruf edildi.

Evrakın elektronik ortamdan alımını ve gönderimini sağlayan uygulamayla bugüne kadar 163 milyon 114 bin lira tasarruf sağlandı.