1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargı ile emniyet arasındaki yazışmalarda tasarrufa geçildi

Polislerin adliyelere evrak taşımasına da son veren UYAP-EKİP entegrasyonuyla bugüne kadar 163 milyon 114 bin lira tasarruf edildi- Uygulama kapsamında elektronik ortamdan iletilen evrak sayısı 22 milyon 42 bin 476'ya ulaştı
 05 Aralık 2020 11:51
+Aa- Yazdır
Yargı ile emniyet arasındaki yazışmalarda tasarrufa geçildi

- Adalet ve İçişleri bakanlıklarının ortak çalışması sonrası yargı ile emniyet arasındaki yazışma ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan, polislerin adliyelere evrak taşımasına son veren uygulamayla bugüne kadar 163 milyon 114 bin lira tasarruf edildi.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Emniyet Kolluk İşlemleri Bilgi Sistemi (EKİP) arasında entegrasyon sağlanması kararının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 24 Kasım 2017'de protokol imzalanmasıyla iki bakanlık yetkilileri çalışmalara başladı.

İki bakanlığın çalışması ve sistemler arası entegrasyonun gerçekleştirilmesiyle yargı ile emniyet arasında yapılan yazışma ve işlemler elektronik ortama taşındı ve uygulama ilk olarak pilot il Ankara'da hayata geçirildi.

12 Haziran 2018'de adli evrakın elektronik ortamdan gönderilmesine ilişkin çalışmalar tamamlanarak Ankara Batı Adliyesi ile Sincan emniyet birimleri arasında pilot uygulamaya geçildi. Daha sonra uygulama, 26 Nisan 2019'da Türkiye genelinde yapılmaya başlandı.

Yeni uygulama kapsamında emniyet birimleri tarafından adli birimlere, adli birimlerden emniyet birimlerine fiziki olarak gönderilen adli evrakın elektronik ortamdan ulaştırılması sağlandı.

Böylece polislerin adliyelere evrak taşımasına son verildi.

- Evrakın anlık iletimi sağlandı

Uygulama öncesinde il dışına 7 ile 12 gün arasında, il içinde ise 3 ile 5 gün arasında teslim edilen evrakın anlık iletimi sağlandı. Bununla birlikte Adalet Bakanlığı ile emniyet birimlerinde önemli iş gücü tasarrufu oluştu, yargı faaliyetleri hız kazandı.

Evrakı göndericiden alıcıya direkt ileten uygulamayla evrak ve gizli bilgilerin, ilgilisi dışındaki kişilerce görülmesi engellendi, güvenlik zafiyeti ortadan kaldırıldı.

Evrakın arşivlenmesinde de kolaylık sağlayan uygulamayla, belgeler e-arşivlerde tutulmaya başlandı.

Evrak ve bilgi akışını tamamen elektronik ortama aktaran UYAP-EKİP entegrasyonuyla fiziki evrak düzenlenmesi sona erdi, personel gücü ve mesaiden tasarrufa geçildi.

Öte yandan, UYAP-EKİP entegrasyonuyla adli birimlerle emniyet arasındaki evrak gönderimi ücretsiz hale geldi.

Türkiye genelindeki uygulamayla bugüne kadar 22 milyon 42 bin 476 evrak alımı ve gönderimi elektronik ortamdan yapıldı.

Yeni uygulamayla posta ücretinden, personel mesai ücretlerinden ve iş gücünden tasarruf edildi.

Evrakın elektronik ortamdan alımını ve gönderimini sağlayan uygulamayla bugüne kadar 163 milyon 114 bin lira tasarruf sağlandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti yaygınlaştırılıyor
05 Aralık 2020 11:38		 İçişleri : 2 bin 571 personelin katılımıyla operasyon başlatıldı
05 Aralık 2020 11:30
TSK, Oruç Reis'i bir an bile yalnız bırakmadı
05 Aralık 2020 11:28		 Edirne'de 1 fabrika, 1 apartman ve 3 iş yeri karantinaya alındı
05 Aralık 2020 10:35
Belediyeden faaliyetini durduran esnafa kira yardımı
05 Aralık 2020 10:34		 Sağlık çalışanlarına atlı terapi
05 Aralık 2020 09:34
Tarihi binaya asma tavan
05 Aralık 2020 09:30		 Hastane yalanına 12 bin lira ceza
05 Aralık 2020 09:22
İki Rus gazeteci ilginç bir yerde yakalandı: İHA'ları mı çekiyorlardı?
05 Aralık 2020 07:50		 PTT personeli, pozitif veya temaslı kişiye de tebligat yapacak
05 Aralık 2020 00:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:50 - Siirt depreminde yıkılan 35 yıllık ev 2 ay önce boşaltılmış12:39 - Y kuşağının pandemi sonrası toplu taşıma yerine özel araç tercih ediyor12:25 - 112 acilin zorlu 'Kovid-19' mücadelesinde gülümseten talepler12:22 - Belediye başkanlarına sosyal denge ödemesi yapılabilir mi?12:06 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Mühendisler Günü mesajı12:05 - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 kişi tutuklandı
11:59 - Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davanın gerekçeli kararı açıklandı11:58 - Kahraman baba yangında kurtarmaya çalıştığı iki çocuğuyla hayatını kaybetti11:51 - DT kostüm tasarımcısı Köroğlu, Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti11:51 - Yargı ile emniyet arasındaki yazışmalarda tasarrufa geçildi11:50 - Yargıtay mesai arkadaşlarına hakaret eden işçiyi affetmedi11:47 - Prof. Mustafa Öztürk: Tek başıma mücadele edecek gücüm yok
11:40 - İstanbul'da terör örgütü FETÖ operasyonu: 29 gözaltı11:39 - FETÖ'nün 'diyalog ünitesi imamı' itirafçı oldu11:39 - Uçmayı seven 30 yıllık hekim görevinden kopamıyor11:38 - 65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti yaygınlaştırılıyor11:32 - Gram altından kasım ayında tarihi düşüş
11:30 - İçişleri : 2 bin 571 personelin katılımıyla operasyon başlatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Belediye, esnek çalışmaya son verdi
Geç mezuniyet yaktı! 292 bin TL
Sadece 6 ay doktorluk yapabildi... Koronavirüse yenildi
Koronayı 136 kişiye böyle üfürdü
Hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyuran BluTV çöktü
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (2)
Bu ankete göre sadece 3 parti barajı aşıyor
Okul öncesi eğitimde 'aç-kapa' tartışması
Gram altından kasım ayında tarihi düşüş
Prof. Dr.İlhan, aşı yapılması gereken ilk grubu açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kitabın silah sayılması 2
başlığı sahiplenmek 3
04.12.2020 yunanistan deprem 2
kahve kokusu 7
insan 1
Six say war 3
ihbara giden polislere ateş açılması 1
kadir topbaş 1
herkesin hayatına kimse karışamaz 1
ekonomisi kötü olan ülkelere destek sağlayacağız 5
SON İLANLAR
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kütahya Merkez Efendi Temizlik 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam