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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Mühendisler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "5 Aralık Dünya Mühendisler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
 05 Aralık 2020 12:06
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Mühendisler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "5 Aralık Dünya Mühendisler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan aklının engin gücünü ve o akılla yaratılan bilgi ve birikimi hayatımızın her alanına ilmek ilmek işleyen tüm mühendislerimizin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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