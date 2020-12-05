Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Mühendisler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "5 Aralık Dünya Mühendisler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
|05 Aralık 2020 12:06
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "5 Aralık Dünya Mühendisler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan aklının engin gücünü ve o akılla yaratılan bilgi ve birikimi hayatımızın her alanına ilmek ilmek işleyen tüm mühendislerimizin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
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